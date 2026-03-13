فرزندی که در آغوش اورژانس به دنیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که سایه بحران بر اذهان سنگینی می‌کند، بارقه‌های امید همچنان در دل جامعه می‌درخشند و نویدبخش آینده‌ای روشن هستند. در همین راستا، ماموریت موفقیت‌آمیز زایمان اورژانسی توسط تیم بانوان مرکز فوریت‌های پزشکی میاندوآب، نه تنها مایه دلگرمی، بلکه گواهی بر ایستادگی و شایستگی نیروهای فداکار اورژانس در سخت‌ترین شرایط است.

به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، این واقعه‌ی شیرین، در شرایطی رقم خورد که کد بانوان اورژانس میاندوآب، متشکل از کارشناسان توانمند خانم‌ها خوش دامن و قربان نژاد، با اتکا به دانش تخصصی و آمادگی کامل، به ماموریت شروع دردهای زایمانی یک مادر باردار اعزام شدند. اما حین روند انتقال در میانه‌ی راه با شروع ناگهانی و قریب‌الوقوع زایمان، ماموریت وارد مرحله‌ای حساس و حیاتی شد.

تیم اورژانس بانوان با مدیریت حرفه‌ای روند زایمان در داخل آمبولانس، با انجام اقدامات تخصصی و حفظ آرامش، نوزاد دختر سالم را به سلامت به دنیا آوردند. این اقدام شجاعانه و تخصصی، تضمین‌کننده سلامت مادر و نوزاد در شرایطی بود که هرگونه تأخیر یا غفلت می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

پس از اتمام موفقیت‌آمیز زایمان در آمبولانس، مادر و نوزاد تازه متولد شده، با علائم حیاتی پایدار و در کمال سلامت، به بخش زایمان بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) این شهرستان منتقل و تحت مراقبت‌های تکمیلی قرار گرفت.