حجت الاسلام حسن زاده: پیام رهبر انقلاب، نقشه راه مردم و مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای خطاب به مردم و مسئولان، اظهار کرد: نخستین پیام رهبر معظم انقلاب حاوی نکات بسیار مهم و بیانیهای پر از امید، صلابت، اقتدار و شجاعت بوده که باید مورد توجه مردم و مسئولان باشد.
امام جمعه میاندوآب افزود: رهبر انقلاب در نخستین پیام خود، نقشه راه روشنی را برای مردم و مسئولین ترسیم کردند و این پیام تاریخی را میتوان یک بیانیه راهبردی در آستانه فصل جدید انقلاب اسلامی دانست که در آن خطوط قرمز برای دشمنان و مسیر پیش رو برای دوستان مشخص شده است.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه در خونخواهی امام شهید، بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و راهپیمایی و روز قدس، گفت: مردم ما نشان دادند که ما امت امام حسین (ع) بوده و از امام حسین (ع) درس گرفتهایم و «هیهات من الذله» شعار ما است.
حجت الاسلام حسنزاده با اشاره به سناریوهای دشمنان علیه مردم و انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دشمن به دنبال تسلیم شدن مردم و نظام و ایران اسلامی است و در این راستا نیز امام امت، فرماندهان نظامی و دانشمندان ما را شهید کردند؛ ولی ملت ایران اسلامی با حضور در صحنه، نقشههای آنان را خنثی کردند.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه، مجدد جنگ دیگری را به ما تحمیل کردند، اظهار کرد: به فرموده رهبر شهید انقلاب؛ استکبار جهانی میخواهد ایران را ببلعد و مردم نیز با قاطعیت پاسخ دشمن را دادند.
وی با اشاره به اینکه فرسایشی شدن جنگ از دیگر موضوعات مطروحه است، افزود: حرف ما این است که تا پایگاههای آمریکا در منطقه اخراج نشود و رژیم صهیونیستی نابود نشود؛ دست از نبرد برنداشته و ادامه خواهیم داد.
حجت الاسلام حسنزاده به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: حضور مردم در صحنه، نمایش اقتدار و عزت بود و مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبید.
امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: مردم ایران اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از رشادتهای نیروهای مسلح؛ تا آخرین قطره خون در صحنه بوده و پشتیبان نظام، ولایت، رهبری و نیروهای مسلح هستند.
