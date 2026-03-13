رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی استقلال و غارت منابع کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی ظهر جمعه در اجتماع باشکوه راهپیمایان روز جهانی قدس شهر یاسوج ضمن قدردانی از حضور با صلابت مردم در اجتماعات شبانه گفت: شیرزنان و شیرمردان این استان و شهر یاسوج دوازده روز است که خیابان‌ها را رها نکردند و مانند رزمندگان نیروهای مسلح در میدان دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: تصاویر حضور مردم این استان در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت و من در کنار مجلس خبرگان رهبری به این حضور باشکوه با صلابت و زبان‌شناسی به موقع مردم احساس غرور و افتخار کردم.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه روز قدس یادگار امام راحل عظیم الشان است، بیان کرد: قدس روز یک خاک نیست بلکه روز مسجد انبیاء و اولیا الهی است و روز مردمانی مظلوم است که ۸۰ سال عزتمندانه ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اگر روزی صهیونیسم نام یک قله در اورشلیم بود امروز نماد خشم و خشونت، خونخواری و بیداد و گند و گثافت است ، ادامه داد: امروز مردم به اقتدای رهبر کبیر و اقتدای رهبر شهیدشان که درس مقاومت به دنیا آموخت حضور باشکوهی داشتند.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: امروز صهیونیست که بر صهیونیست مسیحی تکیه زده است با کمک استکبار جهانی مظهر تمام فسادها در عالم است و به دنبال نابودی استقلال مردم و غارت منابع آنها است.

وی با اشاره به سخن امام راحل که فرمود باید این غده سرطانی از بین برود، گفت: امام(ره) می‌دانستند اگر این غده سرطانی بماند آسیبش نه خاورمیانه و غرب آسیا بلکه جهان را خواهد گرفت.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امامین انقلاب فهمیدند که فتنه کجاست و باید به جنگ او رفت، بیان کرد: در اندیشیده صهیونیست تشکیل یک دولت نه یک ملت به گستردگی از شمال آفریقا تا ایران عزیزمان مدنظر است و باید در برابر این تفکر که تخیلی بیش نیست ایستاد.

وی تصریح کرد: روزی که دشمن میخواست این تفکر را از لبنان آغاز کند لبنان ایستاد و حزب‌الله با مردان باغیرت به تشکیل شد.

آیت الله ملک حسینی با زنده نگه داشتن یاد مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله افزود: این تفکر به سوریه هم رفت اما با کمک ایران ایستادند و مقاومت کردند، این تفکر به یمن و کشورهای دیگری رفت اما همه با تکیه بر نام امیرالمونین پیام فرزندان امیرالمونین را دریافت کردند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با پیام اینکه امروز فرزند دیگری از امیرالمونین سکاندار انقلاب اسلامی است، افزود: رهبر جدید استمرار همان اندیشیده و مقاومت است، این شخصیت میراث دار قدرت و ولایت پدرش نیست بلکه میراث‌دار عزت و افتخار، و علم و شعور، روح مقاومت و فقه پدرش است و خبرگان او را انتخاب کردند.