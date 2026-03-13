۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

نوری المالکی: هدف قرار دادن «الحشدالشعبی» نقض حاکمیت عراق است

رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: هدف قرار دادن نیروهای الحشدالشعبی به عنوان یک نیروی نظامی رسمی در دستگاه امنیتی دولت، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض جدی حاکمیت عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون امروز جمعه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: گسترش جنگ به مناطق جدید داخل عراق و هدف قرار دادن نیروهای الحشدالشعبی به عنوان یک نیروی نظامی رسمی در دستگاه امنیتی دولت، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض جدی حاکمیت عراق است.

رئیس ائتلاف دولت قانون در این خصوص اضافه کرد: ما این تجاوز ظالمانه را محکوم کرده و از دولت و نیروهای سیاسی می‌ خواهیم که در یک جبهه ملی منسجم متحد شوند تا تمام اقدامات لازم را علیه این تجاوز که توسط نیروهای صهیونیستی مورد حمایت آمریکا انجام می‌ شود، انجام دهند. مردم عراق قاطعانه این حمله و هدف قرار دادن فرزندان عراق را غیرقابل پذیرش دانسته و محکوم کرده‌ اند. شرم و ننگ بر همه کسانی است که هنجارها، قوانین و معیارهای حاکم بر روابط بین‌ الملل را نقض می‌ کنند.

کد خبر 6773441

    • اذرگون IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      اینا هم دچار مشکلند در حال دفاع بودند
    • اذرگون IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      نیروهای حشد الشعبی در این وضعیت هرچه سریعتر بروند به پناهگاها، وبعد باید کاری کنند که انها نتوانند حمله کنند

