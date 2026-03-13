به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به تاریخ خصومتهای یهودیان با مسلمین اظهار کرد: هیچگاه به پیمانهایی که یهود گمراه میبندند نباید اعتماد کرد.
وی با اشاره به اینکه جنایت و خیانت توسط یهودیان یک نظام فکری است افزود: جهان بشریت را شهروندان درجه چندم میدانند و قائل به تبعیض دینی و نژادی هستند.
امام جمعه بوشهر بیان کرد: به فرموده پیامبر اسلام با استقامت در مقابل یهودیان گمراه پیروز هستیم. امروز نیز چنین است و اگر استقامت نکنیم شکست خواهیم خورد و با مقاومت در مقابل آمریکا و اسرائیل به پیروزی میرسیم.
وی ادامه داد: مردم ایران و استان بوشهر پای انقلاب و ایران ایستادهاید و در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی و همه کشورهایی که میخواهند ایران را تسلیم کنند میایستید و پرچم ایران را برافراشته نگه خواهید داشت.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی را در مقابله با ایران بزرگ مرتکب شدهاند اضافه کرد: هر وقت اراده کنیم قلب رژیم صهیونیستی را نشانه گرفته و آنجا را با موشک میزنیم.
وی خاطرنشان کرد: در چند مرحله مذاکره کردیم و حضرت آقا گفتند که اعتمادی به آمریکا نیست و دیدیم که همانطور شد و الان هم به دولتمردان میگوییم که نه سازش، نه تسلیم ، نبرد با اسرائیل.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد: همه مردم انقلابی، وطندوست ایران نیروهای نظامی هستند و حافظ حریم دین و میهن هستند. دشمن فکر کرد میتواند با به شهادت رساندن رهبر ما جوره این کشور را تغییر دهد ولی کور خواندهاند.
وی با بیان اینکه رهبر خود را هیچگاه تنها نخواهیم گذاشت افزود: این شعار از ایران آغاز میشود و سرانجام این شعار فریاد پیروزی ایران و مسلمانان در سرزمینهای اشغالی است.
برنامههای رهبر شهیدمان پرشتاب ادامه خواهد داشت
آیتالله صفایی بوشهری با تسلیت شهادت رهبر شهید و تبریک انتخاب بجا و شایسته آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: این انتخاب بسیار مهم و شایسته بود. به همان میزان که به رهبر شهیدمان ارادت داشتیم به رهبر جدید نیز خواهیم داشت.
وی با اشاره به ویژگی های رهبر معظم انقلاب در زمینههای مختلف خاطرنشان کرد: آیتالله سید مجتبی خامنهای در عرصه خدمت و دلسوزی به مردم همان خامنه ای دیگر است و ویژگیهای رهبر شهیدمان را دارند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه حرکتهایی که رهبر شهیدمان شروع کردند پرشتاب ادامه خواهد داشت اضافه کرد: مردم ما همواره از مسئولان جلوتر هستند و این حضور میدانی شما نشان از همین نکته دارد.
وی ادامه داد: انتظار مردم این بود که کسی به جای رهبر شهیدمان بنشیند که داری همان ویژگیها باشد و در نخستین پیام رهبر انقلاب این مواضع را دیدیم.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به نخستین پیام رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: ادامه راه مقاومت، دفاع از مردم در مقابل تهاجمات دشمنان، حسن همجواری با همسایگان، مقابله با پایگاههای دشمن و حامیان آنها از جمله منویات رهبر معظم انقلاب بود.
وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر حفظ جبهه مقاومت تصریح کرد: باید نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرده و از همین طریق به آنها ضربه وارد کرد. باید تنگه هرمز تحت کنترل ایران باشد و از این موقعیت استراتژیک استفاده کرد.
حضور مردم در صحنه بیانگر بصیرت و هوشیاری است
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه حضور مردم در صحنه بیانگر بصیرت و هوشیاری است اظهار کرد: در همه نقاط استان بوشهر شاهد حضور گسترده مردم هستیم که بیانگر شجاعت و بصیرت است و توصیه میکنم تا زمان پیروزی در میدان باشید.
وی حضور فعال در میدان را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: این حضور به دشمنان پیام میدهد که در صحنه هستیم و اگر بخواهید تعرضی انجام دهید با مردم ایران روبرو هستید.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم کمک به نیازمندان تصریح کرد: طرحهای مختلفی در زمینه کمک به نیازمندان در حال اجرا است که انتظار میرود مردم همراهی لازم را داشته باشند.
