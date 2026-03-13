آیت الله شعبانی: آمریکا و اسرائیل باید از منطقه خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه همدان ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: خون رهبر شهید، دشمنان را رسوا کرد.

وی با بیان اینکه شهادت رهبر در خانه و در کنار خانواده رخ داد تا حقیقت برای همگان آشکار شود، اظهار کرد: این حادثه نشان داد تمام ادعاهای دشمن درباره فرار یا پنهان شدن ایشان دروغی بیش نبود.

امام جمعه همدان، با اشاره به مقاومت و حضور پرشور مردم در روزهای گذشته، افزود: این سرزمین، سرزمین معجزه است؛ معجزه‌ای بزرگ‌تر از آن نیست که مردم شب‌ها برای دفاع از ایمان و عقیده خود در خیابان‌ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: دشمنان به ما حمله کردند، رهبر انقلاب را به شهادت رساندند، مردم را بمباران کردند و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار دادند، اما ملت ایران ایستاد. تاریخ ۳۰۰ سال اخیر ما چنین شکوه و عزتی را تجربه نکرده است.

آیت الله شعبانی با تأکید بر لزوم حفظ این عظمت و وحدت ملی در میدان عمل، گفت: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است، اما ملت ایران ملتی حسینی است و با چنین ملتی نمی‌توان مقابله کرد.

وی با اشاره به انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز وظیفه همگان است که از رهبر منتخب حمایت کنند، چراکه مجلس خبرگان رهبری در شرایط حساس امنیتی با دقت و تعهد مأموریت خود را به انجام رساند و وظیفه مردم نیز تبعیت از این تصمیم است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، رژیم صهیونیستی و آمریکا را دشمنان ملت‌های منطقه دانست و گفت: با فرعونی مواجهیم که کودک‌کش و انسان‌ستیز است؛ آنان در حالی ادعای حمایت از مردم ایران را دارند که خود عامل کشتار مردم و کودکان بی‌گناه هستند. آمریکا و اسرائیل باید از منطقه خارج شوند.

وی همچنین وضعیت مدیریت کشور در شرایط جنگی را مطلوب ارزیابی و از تلاش مسئولان و نیروهای مسلح قدردانی کرد و افزود: نیروهای مسلح ما با تمام توان و از جان‌گذشتگی در حال دفاع از کشور هستند و شایسته بالاترین تقدیر هستند.