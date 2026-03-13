۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

عباسقلیزاده: پرچم پرمباهات اسلام در دستان ملت ایران قرار دارد

عباسقلیزاده: پرچم پرمباهات اسلام در دستان ملت ایران قرار دارد

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به نقش‌آفرینی و حضور حماسی مردم همیشه در صحنه گفت: امروز پرچم پرمباهات اسلام در دستان ملت ایران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده روز جمعه در جمع پرشور راهپیمایان روز جهانی قدس، با تجلیل از حضور حماسی مردم همیشه در صحنه و زمان شناس تبریز، اظهار کرد: امروز شما مردم غیور شاهد قدرت‌نمایی مقتدرانه نیروهای مسلح هستید و برای همگان ثابت شده است که برخورداری از توان و بنیه دفاعی، یک ضرورت حیاتی و غیرقابل انکار برای کشور ما به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه امروز پرچم پرمباهات اسلام در دستان ملت ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: فرمول نجات‌بخش و نسخه راهگشای کشور در برابر تمامی توطئه‌ها، همان کلام نورانی و جاودان امام راحل (ره) است که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد.

عباسقلیزاده با ابراز قدردانی عمیق از بصیرت و ایستادگی عمومی مردم ایران تصریح کرد: من با تمام وجود از شما مردم عزیز قدردانی می‌کنم. همچنین از هیئت‌های حسینی که همواره در صحنه‌های انقلاب میدان‌دار و پیشگام هستند، صمیمانه سپاسگزارم و بر دست و بازوی دلاورمردان بسیجی و نیروهای قهرمان فراجا بوسه می‌زنم.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردمی در هندسه قدرت نظام اسلامی افزود: همان‌گونه که رهبر شهیدمان تاکید داشتند، نقش‌آفرینی و حضور مردم در صحنه، تاثیری به مراتب بیشتر از موشک‌ها دارد؛ از این رو آحاد ملت باید تا هزیمت و شکست نهایی دشمن، صحنه نبرد را ترک نکنند.

