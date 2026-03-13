۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

پیام قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از خلق حماسه مردم در روز جهانی قدس

پیام قدردانی فرمانده سپاه عاشورا از خلق حماسه مردم در روز جهانی قدس

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با صدور پیامی از مردم شریف و عزیز آذربایجان‌شرقی به خاطر خلق حماسه روز جهانی قدس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سردار اصغر عباسقلیزاده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم

امروز شما مردم استان به تبعیت از امام شهیدمان، مشت های گره کرده خود را به دشمن زبون نشان دادید.

پیام شما به دشمن ایستادگی تا هزیمت کامل متجاوزان و آزادی قدس شریف بود.

هزاران بار دورد و آفرین بر شما مردم غیرتمند استان که همگام با ملت ایران شجاعت و شهامت مثال زدنی خود را به رخ جهانیان کشاندید و پاسخی شایسته به ندای رهبر معظم انقلاب دادید.

کلمات از ستایش شما عاجز و بیان از تمجید شما قاصر است. خداوند را برای مردمی همچون شما شاکریم. مولفه قدرت ملی ایران شما هستید.

به عنوان خادم و سرباز ولایت از شما مردم عزیز و شجاع استان می خواهم نگذارید این موج عظیم تا فتح و پیروزی نهایی جبهه حق فروکش کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها