شهید مالک رحمتی نماد مدیریت مردمی و جهادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلیزاده دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در مراسم رونمایی از پوستر شهید شاخص سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید مالک رحمتی اظهار کرد: این شهید بزرگوار نمونهای از مدیران تراز انقلاب اسلامی بود که با روحیه جهادی و نگاه مردمی در مسیر خدمت به مردم گام برداشت.
وی با بیان اینکه شهید رحمتی همواره ارتباط نزدیک با مردم داشت، افزود: مردمداری و توجه به مطالبات و مشکلات مردم از مهمترین ویژگیهای مدیریتی این شهید بود و تلاش میکرد مسائل و مشکلات را از نزدیک و در میدان پیگیری کند.
فرمانده سپاه عاشورا حضور میدانی را از دیگر شاخصههای مدیریتی شهید رحمتی دانست و گفت: این شهید بزرگوار از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در میدان خدمت حضور داشت و به گزارشهای اداری بسنده نمیکرد، بلکه با حضور در میان مردم و دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات اقدام میکرد.
وی تأکید کرد: روحیه جهادی و عملگرایی شهید رحمتی موجب شد در مدت کوتاه مسئولیت خود اقدامات مؤثری در حوزههای مختلف انجام دهد و در ذهن مردم به عنوان مدیری مردمی و پرتلاش باقی بماند.
معرفی شهید شاخص برای الگوسازی مدیریتی
در ادامه این مراسم، جعفر رزمی مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه عاشورا نیز با اشاره به روند معرفی شهید شاخص در اقشار مختلف بسیج اظهار کرد: هر ساله سازمان بسیج در میان اقشار مختلف یک شهید شاخص را معرفی میکند تا شاخصهای اخلاقی، مدیریتی و جهادی آن شهید در جامعه تبیین و ترویج شود.
وی افزود: سازمان بسیج ادارات و کارمندان نیز در همین راستا امسال شهید مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی را به عنوان شهید شاخص معرفی کرده است تا سبک مدیریت جهادی و مردمی این شهید برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی الگوسازی شود.
رزمی با اشاره به سوابق فعالیتهای شهید رحمتی گفت: این شهید از دوران نوجوانی در پایگاههای مقاومت بسیج رشد یافت و در اردوهای جهادی و فعالیتهای اجتماعی نیز حضور فعالی داشت که این تجربهها در شکلگیری شخصیت مدیریتی و جهادی وی تأثیرگذار بود.
وی با بیان اینکه شهید رحمتی در مدت کوتاه مسئولیت خود به عنوان استاندار جلوهای از مدیریت جهادی را به نمایش گذاشت، ادامه داد: توجه به حل مشکلات مردم، تأکید بر تسهیل امور و پرهیز از بروکراسیهای دستوپاگیر از جمله رویکردهای مدیریتی این شهید بود.
رزمی همچنین به برخی اقدامات عملی شهید رحمتی اشاره کرد و گفت: پیگیری برای ترخیص تجهیزات پزشکی بیمارستان مردانیآذر از گمرک که مدتها متوقف مانده بود، از جمله اقداماتی بود که با پیگیری مستقیم این شهید انجام شد و نشاندهنده دغدغهمندی وی نسبت به حوزه سلامت و نیازهای مردم بود.
وی در پایان گفت: در این مراسم از پوستر شهید شاخص سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور، شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی رونمایی شد.
نظر شما