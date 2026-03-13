چگونه استرس را در موقعیت های دشوار کنترل کنیم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، فاطمه ویسی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به فشارهای روانی مضاعف بر خانواده‌های نظامی در دوران مأموریت و بحران، اظهار داشت: پذیرش احساساتی نظیر ترس، ناامیدی و ناتوانی، نخستین گام در مدیریت هیجان است. خانواده‌ها باید برای احساسات خود "اسم" بگذارند تا از ابهام ذهنی خارج شوند.

به گفته وی؛ همچنین استفاده از تکنیک تنفس "۴-۴-۶" (۴ ثانیه دم، ۴ ثانیه حبس و ۶ ثانیه بازدم) ابزاری علمی و اثبات‌شده برای غلبه بر اضطراب‌های ناگهانی در بزرگسالان است.

وی افزود: در مواجهه با کودکان و نوجوانان، رویکردها باید متناسب با سن آن‌ها تغییر کند؛ برای کودکان، نقاشی کردن و داستان‌گویی بهترین بستر برای برون‌ریزی احساسات است، در حالی که در برخورد با نوجوانان، "صداقت" و "گوش دادن فعال" کلید ایجاد اعتماد و آرامش محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: باید به فرزندان یادآوری کرد که عضو غایب خانواده فردی قوی است که جایگاهش همواره در قلب خانواده محفوظ می‌ماند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تقویت تاب‌آوری خانواده از طریق فعالیت‌های مشارکتی نظیر حل پازل، کتابخوانی جمعی و مرور روزانه روایت‌های فردی از احساسات، به انسجام اعضای خانواده کمک شایانی می‌کند و همچنین تمسک به ارزش‌های معنوی، دعا، شکرگزاری و گفتگو درباره ارزش‌هایی چون "شجاعت"، موتور محرک پایداری در شرایط سخت است.