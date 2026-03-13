امام جمعه پارسیان: دشمنان تاوان سختی پس خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت شهادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، این ضایعه بزرگ را به محضر امام زمان (عج)، ملت شریف ایران و تمامی آزادیخواهان جهان تسلیت گفت.

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه رهبر عزیز انقلاب پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی، به دست پلیدترین موجودات عالم یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد، تصریح کرد: خداوند چنین تقدیر کرده بود که خامنه‌ای کبیر که تمام حیاتش برانگیزاننده آزادیخواهان و مستضعفان عالم بود، مرگ او نیز موثر در این امر باشد و دنیا را به حرکت درآورد و اینگونه شد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی افزود: در اسلام عزیز، شهادت را فتح‌الفتوح و انفتاح ربانی و امری سراسر خیر و برکت می‌دانیم، نه انسدادی شیطانی. شهدا با شادمانی خود از فضل و عنایات الهی، به بازماندگان مژده و بشارت می‌دهند و امام ما و آقای ما به این فیض عظیم نائل شد. اگرچه جسم امام خامنه‌ای شهید از میان ما رفت، اما گفتمان او، منطق او و میراث او همیشه زنده خواهد ماند و خار چشم دشمنان خواهد بود .

تقدیر از اقدام به موقع و مجاهدانه خبرگان رهبری

خطیب جمعه پارسیان با تجلیل از عملکرد مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: خبرگان رهبری بعد از این مصیبت عظما، مجاهدانه و در روزهای سخت و در بحبوحه جنگ تحمیلی، توانستند وظیفه ذاتی خود مبنی بر تشکیل جلسات، انجام مشاوره‌ها و انتخاب رهبر جدید را به خوبی به انجام برسانند که شایسته قدردانی هستند.

حجت الاسلام اسماعیل‌نیا تاکید کرد: این عزیزان عالمی مجاهد، با صلابت، مشرف به همه ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور و کسی که پای جای پای امامین انقلاب می‌گذارد یعنی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر جهان اسلام و فرمانده کل قوا برگزیدند. درود بر خبرگان عزیز، بصیر و انقلابی ما. این اقدام در بحبوحه جنگ، کارآمدی نظام اسلامی را به نمایش گذاشت و نه تنها خلأ رهبری را پر کرد، که فصل تازه‌ای از رشد و شکوفایی، امید و انگیزه را رقم زد .

وی ادامه داد: اولین پیام سراسر حکمت، صلابت، معنویت و عزت رهبر عزیزمان، امید را به جامعه تزریق کرد و نشان داد معظم له بر همان اصول و شالوده فکری امام راحل و امام شهید ما حرکت خواهد کرد. انتخاب ایشان باعث شادی دل مردم ایران، جبهه مقاومت، کشورهای اسلامی و همه آزادیخواهان جهان شد و البته خاری بر چشم دشمنان گردید .

واکنش به مواضع خصمانه ترامپ

امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش داشتن در انتخاب رهبری ایران، گفت: ترامپ احمق که مدعی بود باید در انتخاب رهبری ایران نقش داشته باشد و سیدمجتبی خامنه‌ای را گزینه مناسبی نمی‌داند، بیچاره‌ای است که دو کشور خودش را نمی‌تواند جمع کند. او که برای ملت غیور و متمدن ایران و رهبر انتخاب کند؟! ترامپ از همه از این انتخاب عصبانی‌تر و خشمگین‌تر است و ملت ایران به این طرف خبیث می‌گوید: عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر .

جنگ تحمیلی تقابل تمدنی حق و باطل

حجت الاسلام اسماعیل‌نیا با اشاره به ریشه‌های جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، خاطرنشان کرد: این جنگ ریشه در تقابل تمدنی و بنیادین جبهه حق و باطل دارد. آمریکا از ملت ایران به خاطر اینکه پرچم اسلام، آزادی‌خواهی و مبارزه با ظلم را برافراشته‌اند، عصبانی است. ملت ایران سال‌ها قبل در بحبوحه پیروزی انقلاب، دست آمریکا و غرب را از منابع و ثروت‌های ایران و خاورمیانه قطع کرد و به نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی تبدیل شد.

وی افزود: دشمنان به همین دلیل کمر به تجزیه ایران بسته‌اند اما کور خوانده‌اند، چراکه ایران امروز ابرقدرت منطقه است. آن‌ها هنوز ایمان، وحدت ملی و توان دفاعی نیروهای مسلح ما را نشناخته‌اند و این بار نیز دچار خطای محاسباتی شده‌اند .

وعده الهی و انتقام سخت در راه است

امام جمعه پارسیان با اشاره به تلفات و خسارات سنگین وارد شده به متجاوزان در طول ۱۰ تا ۱۲ روز گذشته تصریح کرد: علیرغم سانسور شدید اخبار از تلفات و خسارات اسرائیل و آمریکا، دنیا می‌داند که ایران چه بلایی بر سر آن‌ها آورده و چه تعداد از آن‌ها را به درک واصل کرده است.

وی ادامه داد: رهبر عزیزتر از جان ما دیروز فرمودند انتقام شهدا و غرامت این جنگ را به طور کامل از دشمنان خواهیم گرفت. من می‌گویم ای آمریکا، اسرائیل و غرب مستکبر خیانتکار! اگر ما ۴۷ سال قبل دست شما را از ثروت ایران بریدیم، امروز به فضل الهی دست و پای شما را از کل خاورمیانه قطع خواهیم کرد .

اقدام نسنجیده ترامپ نتیجه عکس داد

حجت الاسلام اسماعیل‌نیا در پایان با اشاره به اقدام نسنجیده و بچگانه ترامپ در حمله به ایران و شهادت رهبر کبیر انقلاب گفت: تحلیلگران غربی اذعان دارند که این اقدام سراسر ضرر برای آن‌ها بود. انسجام ملی ما را بیشتر کرد، قدرت نیروهای مقاومت حزب‌الله، انصارالله و مقاومت عراق را احیا کرد، باعث شد پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را شخم بزنیم، اقتصاد خود و غرب را فلج کرد و رهبر ۸۶ ساله عزیز ما را در پایان یک عمر مجاهدت به آرزویش یعنی شهادت رساند. در مقابل، به لطف خدا و به همت ملت انقلابی و همیشه در صحنه، خبرگان رهبری، رهبری جوان‌تر و باانرژی‌تر را به میدان آورد. درود بر شما ملت ایران .