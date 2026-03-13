به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج به موضوع دشمن‌شناسی پرداخت و با اشاره به جنایات رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم صهیونی اظهار کرد: ترامپ کسی است که انسان‌های شایسته را می‌کشد و در نهایت در جهنم به شکل هولناکی مجازات می‌شود.

وی اظهار کرد: در جایگاهی که انسان قدرت دارد نباید به‌گونه‌ای عمل کند که ابدیت در آتش بسوزد.

انتخاب رهبری شکست سنگین توطئه دشمنان

آیت‌الله حسینی با تبریک انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری این انتخاب را شایسته و بایسته توصیف کرد و گفت: تدبیر خبرگان در این شرایط حساس قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه اصل انتخاب رهبری شکست سنگینی برای دشمن بود، ادامه داد: زیرا که آنان شهادت رهبر را راهی برای سقوط نظام و ایجاد هرج و مرج تصور می‌کردند اما این انتخاب مدبرانه توطئه‌های دشمن را در هم شکست و خنثی کرد در حالی که ترامپ ادعا می‌کرد باید در انتخاب رهبر دخیل باشد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به ویژگی‌های رهبر منتخب، تأکید کرد: جایگاه رهبری موروثی نیست بلکه شاخص‌های روشنی چون عالم بودن، فقیه بودن و آگاه بودن را دارا هستند.

صلابت رهبری و میدان‌داری مردم

وی با اشاره به سوابق رهبر معظم انقلاب در دفاع مقدس و آگاهی بالای ایشان از مسائل جغرافیایی و منطقه‌ای گفت: این انتخاب همه معادلات را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و.. تحت‌الشعاع قرار داد.

آیت الله حسینی اظهار کرد: بر اساس شنیده ها رهبر در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کند و ویژگی هایی همچون صلابت و دلیری که مورد نیاز رهبرجمهوری اسلامی ایران را داراست.

وی با شکرگزاری به درگاه پروردگار افزود: قدردان وجود چنین رهبری در جامعه اسلامی هستیم زیرا حتی دشمن نیز از عملکرد خود در ترور و شهادت رهبر پیشین پشیمان است.

محورهای پیام رهبری وحدت، حضور مردم و ایستادگی

امام جمعه یاسوج با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این پیام حول چند محور اصلی است که اتحاد و وحدت ملی از مهم‌ترین آن‌ها است زیرا رمز پیروزی در جنگ هشت ساله نیز وحدت مردم بود که عامل فائق آمدن بر مشکلات شد.

وی بر اراده و اختیار انسان تأکید و بیان کرد: اگر کشورهای اسلامی همچون ایران در برابر ظلم می‌ایستادند این همه ذلت و خواری بر مردم مسلمان و بیگناه تحمیل نمی‌شد.

آیت الله حسینی حضور مردم در میادین مختلف را از دیگر محورهای پیام رهبری برشمرد و گفت: اگر مردم نباشند باید میدان را واگذار کرد حتی اگر امام معصوم با آن عظمت باشد بدون مردم میدان واگذار می‌شود و باید دانست که ایستادگی مردم در مقابل دشمن می‌تواند معجزه ایجاد کند.

تشریح عظمت حضور مردم و وعده انتقام

وی با اشاره به حضور بی‌سابقه مردم در مراسمات اخیر گفت: آنچه امروز دیده شد بی‌سابقه بود و جمعیت حاضر در روز قدس از جمعیت به میدان امده در روز ۲۲ بهمن ماه نیز بیشتر بود به گونه ای که از انبوه جمعیت حاظر انتهای خیابان‌جمهوری دیده نمیشد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن با وجود ۳۰۰ سال تجربه در ساخت سلاح در مقابل کشور ما به زانو درآمده است افزود: همبستگی و عمل به قرآن عامل صلابت و قدرت مردم ایران است و توجه به مشکلات مردم، انتقام خون شهیدان و ایستادگی در مقابل دشمن از دیگر محورهای پیام رهبری بود.

وی با تأکید بر اینکه ما انتقام خون شهدا و رهبر شهید را از دشمن خواهیم گرفت به فرمایش رهبر انقلاب درباره بسته شدن تنگه هرمز اشاره و تصریح کرد: این خواست ملت است و یکی از راه‌های تنبیه دشمن محسوب می‌شود.

آیت الله حسینی ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز قدس این روز را نماد حمایت از مستضعفان عالم دانست و با اشاره به دشمنی تاریخی با انبیا گفت: کسانی که به دنبال محقق سازی شرایط برای ظهور حضرت مسیح (ع) هستند برای فراهم‌سازی بستر ظهور باید با دشمنان ائمه و پیامبران یعنی ترامپ و نتانیاهو مقابله کنند و آنان را از بین ببرند.

حکمت الهی در شهادت اولیاء و وعده نابودی دشمنان

وی با اشاره به حکمت‌های گوناگون الهی در مواجهه با اولیای خود گفت: گاه خداوند ولی خود را در حصار قرار می‌دهد مانند ماجرای انداخته شدن ابراهیم (ع) در آتش و گاه تقدیر بر شهادت معصومین مانند امام حسین (ع) است و گاهی نیز مرجع شیعه با خانواده‌اش به شهادت می‌رسد که همه این‌ها حکمت و مصلحت خداوند است.

امام جمعه یاسوج با اشاره به شکست‌های پی‌درپی دشمنان در منطقه اضافه کرد: از ابتدای جنگ تاکنون ۳۰ هزار آمریکایی از منطقه فرار و صدها هزار کشته شدند و همچنین پایگاه‌های آن‌ها از مدار خارج و هواپیماهای سوخت‌رسانشان که قیمت هر یک معادل ۲۲۰۰ هواپیمای ایرانی است نابود شد.

وی در توصیف موفقیت های کشورمان ابراز کرد: تل‌آویو مانند غزه ویران شده و هزاران صهیونیست به درک واصل شده‌اند.

آیت الله حسینی با افتخار به جایگاه شهادت گفت: کسی که در این مسیر است اگر زخمی بردارد، آه و رنجی ببیند و یا خانه‌اش خراب شودخداوند آن را می‌خرد و شهادت نیز خرید این جان از سوی خداست.

وی گریه بر امام شهیدان را عبادتی ارزشمند دانست و افزود: در گریه بر سیدالشهدا (ع) هر قطره اشک به گوهری مبدل می‌شود که خداوند قدر و ارزش آن را می‌داند و خریدار آن است.

تقدیر از مردم و موکب‌داران

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از موکب‌داران، خدمات‌رسانان و مردمی که در خیابان‌ها حضور یافتند گفت: حضور مردم توطئه دشمن را خنثی کرد و اگر رهبری در آرامش انتخاب شد به برکت میدان‌داری و آرامشی بود که مردم ایجاد کردند و این حضور پربرکت ادامه خواهد داشت.