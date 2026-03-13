به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ به تبیین اهمیت تقوا و وحدت در جامعه پرداخت و با اشاره به روز قدس، از حضور پرشور مردم در این راهپیمایی تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه روز قدس نماد اتحاد مسلمانان و حمایت از حقوق فلسطینیان است، به نقل از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تأکید کرد که مسئله فلسطین نباید فراموش شود و همواره باید در کانون توجه مسلمانان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام کارگر در ادامه به تاریخچه درگیری‌های ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت که دشمنی‌های آمریکا از زمان جنگ تحمیلی تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: این دشمنی‌ها نتوانسته است عزم ملت ایران را تضعیف کند و در واقع، ایستادگی مردم در برابر این تهدیدات، موجب تقویت روحیه ملی و وحدت اجتماعی شده است.

امام جمعه خارگ با اشاره به دستاوردهای بزرگ جنگ رمضان، تصریح کرد که استحکام نظام سیاسی ایران و شکست توهم فروپاشی از جمله این دستاوردها است.

وی همچنین به امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت که امنیت یکپارچه است و اگر امنیت ایران تهدید شود، امنیت سایر کشورها نیز به خطر خواهد افتاد.

حجت‌الاسلام کارگر تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران با اراده‌ای قوی و عزمی راسخ در برابر تمام تهدیدات ایستاده است و هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه خارگ با تأکید بر لزوم ادامه ایستادگی ملت ایران در میدان، گفت که همین که یک کشوری نزدیک به پنج دهه در برابر دشمنی تمام‌عیار نظام سلطه ایستادگی کرده است، بزرگ‌ترین پیروزی محسوب می‌شود.

وی از مردم خواست تا با حفظ وحدت و تقوا، همواره در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام بردارند و در برابر چالش‌ها قوی و پایدار بمانند. این ایستادگی نه تنها برای ایران بلکه برای همه مسلمانان جهان درس‌آموز است و نشان‌دهنده قدرت ایمان و اراده ملت ایران است.