روز قدس طنین فتح نهایی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در شرایطی برگزار شد که کشورمان در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و ده‌ها شهروند بی‌گناه نشسته است، این فاجعه بزرگ، اگرچه ملت ایران را داغدار کرده اما عزم آنان را برای ادامه راه شهدا راسخ‌تر ساخته است.

حضور امسال در راهپیمایی روز قدس، دیگر تنها یک راهپیمایی همبستگی با مردم مظلوم فلسطین نیست این حضور، یک پیام روشن به دشمن صهیونیستی است که تصور نکنند با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، مقاومت را از پای درآورده‌اند چرا که هر ایرانی، یک سرباز مقاومت است.

خبرنگار مهر در این روز بزرگ، پای صحبت‌های مردم داغدار ولی مصمم ساوه نشسته است تا اهمیت دوچندان حضور امسال را از زبان آنان بشنود.

حضور در راهپیمایی روز قدس، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و رهبری است

فرماندار ویژه شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط امام خمینی(ره)، یک ابتکار هوشمندانه و تاریخی بود که مسئله فلسطین را به عنوان محور وحدت جهان اسلام مطرح ساخت.

سید مهدی حسینی افزود: این حضور تجلی وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار راه مقاومت است که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: اکنون پس از گذشت دهه‌ها، این میراث گرانبها همچنان زنده و پویا است و هر ساله با شکوه‌تر از گذشته برگزار می‌شود.

حسینی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه اظهار کرد: روز قدس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که بار دیگر چهره واقعی رژیم غاصب صهیونیستی در بمباران بیمارستان‌ها، کشتار زنان و کودکان بی‌گناه و تخریب منازل مسکونی در غزه و لبنان و کشورمان به جهانیان نمایان شده است.

فرماندار ساوه تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، پاسخی محکم به این جنایات و اعلام انزجار از حامیان بین‌المللی این رژیم خواهد بود.

پیوند مقاومت با رهبری جدید انقلاب

وی ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد: روز قدس امسال، نخستین راهپیمایی وحدت‌بخش امت اسلامی در دوران جدید رهبری است و به طور قطع حضور حماسی مردم، معنای ویژه‌ای خواهد داشت،این حضور، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و اعلام آمادگی برای تداوم مسیر مقاومت تحت زعامت رهبر معظم انقلاب است.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه با اشاره به کارنامه درخشان مردم این خطه در حمایت از انقلاب اسلامی گفت: مردم متعهد، متدین و انقلابی ساوه همواره در تمام صحنه‌های انقلاب حضور پرشوری داشته‌اند و با حضور در روز جهانی قدس نیز با حضور گسترده خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات این شهرستان افزوده اند.

روز قدس؛ میراث جاودان امام و نماد بیداری امت اسلام

امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرارسیدن روز جهانی قدس و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه کشورمان، این روز را یادگار ارزشمند و راهبردی حضرت امام خمینی (ره) برای جهان اسلام دانست و بر ضرورت حضور پرشور مردم در این راهپیمایی تأکید کرد.

حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط معمار کبیر انقلاب، یک ابتکار الهی و هوشمندانه بود که مسئله فلسطین را از انزوا خارج کرد و به عنوان محور وحدت و همبستگی جهان اسلام مطرح ساخت، اکنون پس از گذشت دهه‌ها، این میراث گرانبها همچنان زنده و پویا است و هر ساله با شکوهی بیشتر از گذشته برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و کشورمان اظهار کرد: روز قدس تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یک آرمان زنده و پویا است که هر ساله یادآوری می‌کند قدس شریف قبله اول مسلمانان تا آزادی کامل از چنگال اشغالگران، از اولویت‌های اصلی امت اسلامی خواهد بود.

حجت الاسلام رحیمی افزود: همزمانی شهادت رهبر فرزانه انقلاب با این روز عزیز، نشان داد که راه قدس و مقاومت، همواره با خون شهیدان آبیاری می‌شود و دشمن با جنایت‌های خود نمی‌تواند اراده ملت‌های مسلمان را تضعیف کند.

وی ادامه داد: سکوت در برابر جنایات صهیونیست‌ها خیانت به آرمان‌های اسلامی و انسانی است اکنون که کشورمان هدف جنایت‌های مستقیم این رژیم قرار گرفته، وظیفه ما سنگین‌تر از همیشه است.

امام جمعه ساوه با اشاره به ارتباط عمیق روز قدس با فرهنگ مقاومت گفت: راهپیمایی روز قدس، تجلی عینی فرهنگ مقاومت، ایستادگی و ظلم‌ستیزی است، این حضور حماسی نشان می‌دهد که ملت‌های مسلمان، به ویژه ملت بزرگ ایران، تحت زعامت رهبر معظم انقلاب، تا پایان راه در کنار جبهه مقاومت خواهند بود.

روز قدس نماد وحدت امت اسلامی و طنین بیداری بشریت

امام جمعه موقت ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز قدس یک مناسبت تقویمی برای ملت فلسطین نیست و میتوان آن را نماد وحدت و همبستگی جهان اسلام در برابر ظلم و استکبار جهانی دانست.

حجت الاسلام علی بدرخانی افزود: روز قدس تنها متعلق به فلسطینیان نیست، بلکه متعلق به همه مسلمانان جهان و تمامی آزادیخواهان و عدالت‌جویان عالم است.

وی به نقش وحدت‌آفرین این روز اشاره کرد و گفت: در روز قدس، شیعه و سنی، عرب و عجم و همه اقشار ملت‌های مسلمان در کنار یکدیگر، با آرمانی واحد، علیه دشمن مشترک خود یعنی اشغالگری و تجاوز، فریاد برمی‌آورند،این حضور هماهنگ، پیام روشنی برای دشمنان دارد که امت اسلامی با وجود همه تفرقه‌افکنی‌ها، هنوز زنده، بیدار و یکپارچه است.

حجت الاسلام بدرخانی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم در مورد وعده الهی برای نصرت مستضعفان، اظهار کرد: روز قدس، تجلی اراده مستضعفان برای مقابله با مستکبران است.

وی تصریح کرد: این راهپیمایی باشکوه، نشان‌دهنده این حقیقت است که جبهه مقاومت و ملت‌های مسلمان، هرگز در برابر زورگویی‌ها تسلیم نخواهند شد و تا آزادی کامل سرزمین‌های اشغالی و بازگشت قدس به آغوش امت اسلامی، به مبارزه و حضور خود ادامه خواهند داد.

امام جمعه موقت ساوه گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب در آستانه روز قدس، مسئولیت ما را برای حضور در این راهپیمایی دوچندان کرده است، اکنون این حضور، علاوه بر تجدید بیعت با آرمان‌های آن شهید والامقام، پاسخی کوبنده به جنایتکارانی است که گمان می‌کنند با ترور می‌توانند چراغ مقاومت را خاموش کنند.

امام جمعه موقت ساوه گفت: مردم با حضور حداکثری خود در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور خود مشت محکمی بر دهان استکبار و صهیونیسم جهانی مس زنند و بار دیگر ثابت می کنند که آرمان قدس و آرمان مقاومت، هرگز فراموش‌شدنی نیست،

روز قدس؛ تجلی همبستگی جهانی با آرمان فلسطین و مبارزه با استکبار

کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان سرافراز و مردم بی‌گناه کشورمان در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط امام خمینی(ره)، یک ابتکار هوشمندانه و راهبردی بود که مسئله فلسطین را از انزوا خارج کرد و به عنوان محور وحدت جهان اسلام مطرح ساخت.

وی افزود: این نامگذاری نشان داد که قدس تنها یک سرزمین نیست، بلکه یک ایده و آرمان است که می‌تواند تمام مسلمانان و حتی آزادگان جهان را حول محور عدالت‌خواهی گرد هم آورد و همزمانی شهادت رهبر فرزانه انقلاب با ایام روز قدس، پیام عمیقی دارد؛ پیامی که می‌گوید راه آزادی قدس با خون بهترین بندگان خدا آبیاری می‌شود و دشمنان بدانند که با ترور شخصیت‌ها، این مسیر متوقف نخواهد شد.

عسکری با اشاره به ابعاد فرهنگی این رویداد بزرگ تصریح کرد: روز قدس یک راهپیمایی صرف نیست، بلکه یک «کنش فرهنگی» عمیق و تجلی فرهنگ مقاومت، ایستادگی و مبارزه با ظلم در برابر گفتمان سازش و ذلت‌پذیری است.

این کارشناس فرهنگی اظهار کرد: در این روز، ارزش‌های انسانی و اسلامی نظیر دفاع از مظلوم، ظلم‌ستیزی و آزادی‌خواهی به نمایش گذاشته می‌شود و به نسل‌های جوان منتقل می‌شود، شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان مقاومت در حملات اخیر، مسئولیت ما را در انتقال این ارزش‌ها به نسل آینده دوچندان کرده است.

عسکری با اشاره به جایگاه ویژه زنان در حمایت از آرمان فلسطین گفت: زنان در طول تاریخ مقاومت، نقش بی‌بدیلی در حفظ و انتقال فرهنگ ایستادگی داشته‌اند و حضور پرشور مادران و دختران ایرانی در راهپیمایی روز قدس، پیام‌آور این حقیقت است که نسل جدید نیز پایبند به آرمان‌های انسانی و اسلامی خود بوده و پرچمدار ترویج فرهنگ مقاومت در جهان است،

وی روز قدس را نماد «بیداری اسلامی» در عصر حاضر توصیف کرد و گفت: هر ساله این راهپیمایی عظیم، معادلات قدرت در منطقه را به هم ریخته و به مستکبران جهان هشدار می‌دهد که امت اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌های تفرقه‌افکنانه، بیدار و هوشیار است، حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، اگرچه ضربه‌ای سنگین بود، اما وحدت و همدلی ملت ایران را بیش از پیش افزایش داد.

این کارشناس فرهنگی تصریح کرد: این وحدت و همدلی رمز پیروزی نهایی بر رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن خواهد بود،شهادت رهبر معظم انقلاب در آستانه روز قدس، نشان داد که ملت ایران برای آزادی قدس از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند و خون پاک شهیدان، ضامن استمرار این راه نورانی است.

عسکری با تأکید بر نقش فعالان فرهنگی در تبیین اهمیت روز قدس برای نسل جوان و با گرامیداشت یاد رهبر شهید، اظهار کرد: اکنون رسالت ما فعالان فرهنگی، تبیین ابعاد مختلف مسئله فلسطین و ارتباط آن با زندگی مسلمانان و آزادگان جهان است و باید با بهره گیری از ابزارهای نوین فرهنگی و هنری، اهمیت این روز بزرگ را برای نسل‌های آینده تبیین کنیم .

زهرامحمدی ۲۳ دانشجوی دانشگاه آزاد ساوه به خبرنگار مهر گفت: امسال روز قدس برای من یعنی انتقام، نه انتقامی خشن، بلکه انتقام با حضور، می‌خواهم با قدم‌هایم در راهپیمایی بگویم که ای رژیم غاصب، تو فکر می‌کنی با کشتن رهبر ما، انقلاب ما را می‌کشی، اشتباه می‌کنی. من و هزاران جوان مثل من، امروز پرچمدار مقاومتیم. پلاکاردی درست کرده‌ام با عکس رهبر شهیدمان و نوشته‌ام: خون تو، چراغ راه ماست.

علی‌اصغر رستمی، ۱۶ ساله نیز به خبرنگار مهر گفت:در مدرسه به ما می‌گویند نسل زد یا نسل آلفا. اما من می‌گویم ما نسل مقاومتیم،وقتی رهبرمان شهید شد، با دوستانم در پایگاه بسیج جلسه گذاشتیم. تصمیم گرفتیم امسال در راهپیمایی روز قدس، با لباس‌های متحدالشکل و سربندهای "یا زهرا" شرکت کنیم.

وی افزود: می‌خواهیم به همه نشان دهیم که نوجوانان ایران زمین، از خون رهبرشان نمی‌ترسند, شاید ما نتوانیم اکنون به جبهه اعزام شوم اما می‌توانیم با فریادهایمان دشمن را به لرزه درآوریم, سرودی هم تمرین کرده‌ایم با این مضمون: "ای رهبر آزاده، خون تو دادخواهی می‌طلبد