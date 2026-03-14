به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزایی‌پور عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات اظهار کرد: به شهادت رسیدن رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در شرایطی رخ داد که بیش از ۴۰ کشور حامی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی از دشمنان ایران اسلامی حمایت می‌کنند و این موضوع شرایطی پیچیده رقم زده است.

وی افزود: اینکه این تعداد کشور با همه امکانات سیاسی، رسانه‌ای و نظامی خود نتوانسته‌اند مانع قدرت‌نمایی و نمایش اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران در سرزمین‌های اشغالی شوند، مایه افتخار و نشانه‌ای از اقتدار ملت ایران است.

فرماندار شهرستان محلات تصریح کرد: علی‌رغم اینکه رسانه‌های غربی و جریان‌های معاند در ماه‌ها و سال‌های گذشته ادعاهای کذب، تهمت‌ها و هجمه‌های تبلیغاتی فراوانی را علیه آیت‌الله خامنه‌ای(ره) مطرح می‌کردند، اما همگان شاهد بودند که ایشان همراه با خانواده خود به دیدار حق شتافتند، بنابراین همه ما مسئول هستیم که بر عهد و پیمانی که با آرمان‌های انقلاب اسلامی بسته‌ایم استوار بمانیم.

وی افزود: اکنون که دشمنان صهیونیستی و آمریکایی از تمامی خطوط انسانی عبور کرده‌اند، بر همه ما واجب است که در این مسیر با استقامت بایستیم و میدان را خالی نکنیم.

خزائی‌پور گفت: شهادت رهبر انقلاب اسلامی موجب شد روح اتحاد، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در میان مردم کشور بار دیگر زنده و تقویت شود و همان‌گونه که شاهد هستیم، این روحیه در تجمعات شبانه و حضور گسترده مردم در صحنه به خوبی تجلی یافته است.

وی ادامه داد: یکی از نشانه‌های عظمت تاریخ تشیع و در عین حال مظلومیت آن این است که شهادت پیشوایان و رهبران دینی همواره سبب بیداری، هوشیاری و انسجام بیشتر مردم شده است و اکنون نیز مردم با بصیرت و آگاهی، در لبیک به فرمان صالح پس از صالح، در صحنه حضور پیدا می‌کنند و در تجمعات مردمی شرکت می‌کنند.

فرماندار شهرستان محلات گفت: مردم ایران همواره در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند که پای کار نظام و ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی از کشور و آرمان‌های خود دفاع کرده‌اند.

خزائی‌پور افزود: اکنون نیز که پرچم هدایت و رهبری به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سپرده شده است، ملت ایران با تمام وجود به ایشان لبیک می‌گویند و از مسیر انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت خدمات‌رسانی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان در شرایط حساس کنونی ادامه داد: لازم است مدیران تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی، از مرخصی‌های غیرضروری خودداری کنند تا آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی و پیش‌بینی‌نشده در شرایط جنگی وجود داشته باشد.

خزایی‌پور افزود: با توجه به اینکه در این ایام شهرستان محلات میزبان جمعیت قابل توجهی از مسافران و افرادی از سایر مناطق کشور است، لازم است نظارت مستمر و دقیق بر بازار و تأمین کالاهای اساسی صورت گیرد تا از هرگونه گرانفروشی، احتکار یا کمبود کالا جلوگیری شود و در صورت مشاهده تخلف، با افراد متخلف طبق قانون برخورد جدی انجام گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی پیش‌آمده و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان، با تشکیل ستاد اسکان در شهرستان محلات، تعداد ۶۰ واحد اسکان اضطراری برای پذیرایی و اسکان مسافران و افرادی که نیازمند محل اقامت هستند آماده‌سازی شده است تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

