۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

فریاد مرگ بر اسرائیل از دل کویر برخاست و بر سرزمین‌های اشغالی فرود آمد

یزد - هم‌صدا با امت اسلامی، فضای شهرستان بهاباد امروز جمعه با طنین شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» علیه رژیم غاصب قدس و حامیانش به لرزه درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس در بهاباد از مقابل مسجد انقلاب آغاز شد و شرکت‌کنندگان با طی مسیر تا مسجد جامع شهرستان، حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند. راهپیمایان با سردادن شعارهایی علیه رژیم اشغالگر قدس و در حمایت از آرمان آزادی فلسطین، بر همبستگی خود با ملت مظلوم این کشور تأکید کردند.

حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این راهپیمایی، نشان‌دهنده تداوم حمایت نسل‌های آینده از مسئله فلسطین به عنوان یک آرمان اساسی انقلاب اسلامی بود.

در پایان این مراسم، قطعنامه‌ای در محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی قرائت شد و شرکت‌کنندگان با تأیید آن، همبستگی مجدد خود با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات اخیر در غزه را اعلام کردند.

