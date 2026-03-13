انتقال موفق دو مادر باردار پرخطر از جزیره هرمز با شناور معمولی

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در رابطه‌ با این خبر اظهار کرد: یک‌روز پس از مورد اصابت قرار گرفتن شناور دریایی اورژانس در جزیره هرمز و غیر عملیاتی شدن این شناور، و بعلت شرایط خاص این جزیره خدمات رسانی توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی جزیره هرمز انجام و دو مادر باردار پرخطر با شناور عادی به بندرعباس منتقل شدند.

وی در تشریح این خبر افزود: طی هماهنگی انجام شده با معاونت بهداشتی و با توجه به نبود شناور دریایی و اعزام مادران باردار پرخطر به مکان‌های ایمن جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی در صورت نیاز، مقارن ساعت ۱۴، بیست ویکم اسفندماه جاری ۲ مادر باردار ۲۳ ساله هفته سی وهفتم بارداری و ۲٠ ساله هفته سی و هشت بارداری، پس از تحویل به کارشناسان اعزام، توسط شناور عادی و پایش علائم حیاتی تحویل آمبولانس پایگاه بانوان بندرعباس و به همراه‌سرای امن که از سوی معاونت بهداشتی هرمزگان جهت در دسترس بودن و نیاز به خدمات درمانی در اسرع وقت به مادران باردار در نظر گرفته شده، منتقل شدند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: از لحظه شروع جنگ تحمیلی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی در سراسر استان در کنار کادر درمان در آماده باش کامل بوده و خدمات رسانی در شرایط حاضر بدون وقفه علی‌الخصوص این اعزام که با توجه به غیر عملیاتی بودن شناور اورژانس دریایی جزیره هرمز با شناور عادی صورت گرفت، در حال انجام می باشد.

وی در پایان ضمن عرض خداقوت به پرسنل خدوم اورژانس پیش بیمارستانی استان، علی‌رغم اینکه این استان جزو مناطق در معرض حملات شدید بیشتر در کشور بوده، ارائه خدمات بدون وقفه در این شرایط خاص در کنار سایر کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حال انجام می‌باشد و برایشان از درگاه ایزد منان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون کرد.