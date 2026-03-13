به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته اصفهان که در میدان تاریخی نقش جهان برگزار شد با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و تهدیدهای دشمنان گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه مهم‌ترین عامل خنثی شدن نقشه‌های دشمنان است.

وی در ابتدای سخنان خود از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به دلیل انتخاب رهبر جدید انقلاب قدردانی کرد و این انتخاب را در شرایط فعلی کشور بسیار مهم دانست. به گفته او انتخاب فردی مجتهد مطلق، آگاه و شجاع که در مکتب فکری و سلوکی رهبر شهید پرورش یافته است نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر انقلاب اسلامی دارد.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین از ملت ایران به دلیل حضور گسترده در صحنه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: مردم با حضور در اجتماعات و میدان‌های مختلف وفاداری و اطاعت خود را نسبت به رهبر سوم انقلاب نشان دادند.

او افزود: علما، مراجع بزرگ، نهادهای مختلف و مسئولان کشوری و لشکری نیز در کنار ملت قرار دارند و جامعه ایران همچنان همانند دوران امامین انقلاب گوش به فرمان رهبری است.

حضور مردم عامل شکست توطئه‌های دشمنان

محمودی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد گفت: حضور آگاهانه ملت ایران در صحنه موجب شد بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان به‌ویژه آمریکا و اسرائیل بی‌اثر شود.

وی ادامه داد: امروز دشمنان در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند و همین حضور مردم موجب شده نقشه‌های آنان یکی پس از دیگری ناکام بماند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به مقاومت مردم در برابر تهدیدهای خارجی اظهار کرد: هوشیاری ملت ایران باعث شده دشمنان در موضع ضعف قرار بگیرند و حتی در اخبار نیز می‌توان مشاهده کرد که آمریکا با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

او همچنین گفت: ملت ایران حتی در شرایط سخت و زیر فشار حملات دشمنان با صلابت ایستادگی کرده‌اند و همین حضور و مقاومت موجب شگفتی بسیاری از ناظران در جهان شده است.

تشریح محورهای پیام رهبر انقلاب

محمودی در ادامه سخنان خود به پنج محور مهم از پیام رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: نخستین محور تأکید بر نقش مردم در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی است.

به گفته او رهبر انقلاب همانند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تأکید دارند که حضور مردم مهم‌ترین عامل پیروزی و ماندگاری انقلاب بوده و اقتدار کشور نیز با همین حضور تضمین می‌شود.

وی دومین محور را توصیه به وحدت ملی عنوان کرد و افزود: انسجام میان اقشار مختلف جامعه و حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر انقلاب بوده است.

محمودی سومین محور را مسئله مقاومت دانست و گفت: مقاومت بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند که مسیر و آرمان‌های انقلاب همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.

او با اشاره به سخن امام خمینی(ره) درباره مقابله با آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌هایی که خود را بزرگ می‌دانند ایستادگی کرده و همین مسئله باعث شگفتی بسیاری از تحلیلگران جهان شده است.

امام جمعه موقت اصفهان چهارمین محور پیام رهبر انقلاب را حمایت از نیروهای مسلح دانست و گفت: از تلاش‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و نیروهای نظامی کشور قدردانی شده است.

به گفته او نیروهای مسلح با اقدامات خود توانسته‌اند راه دشمن را سد کنند و رهبر انقلاب نیز از گشودن جبهه‌های جدیدی سخن گفته‌اند که دشمن در آنها آسیب‌پذیرتر است.

محمودی افزود: این رویکرد نشانه شجاعت و قاطعیت رهبری و ادامه همان مسیر و مکتب رهبری پیشین انقلاب است.

وی پنجمین محور را موضوع انتقام خون شهدا عنوان کرد و گفت: در پیام رهبر انقلاب بر پیگیری خون شهدا به‌ویژه شهدای اخیر از جمله کودکان و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تأکید شده است.

او همچنین افزود: حمایت از خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است و تا زمانی که دشمنان به‌ویژه پایگاه‌های آمریکا در منطقه حضور دارند این موضوع همچنان مورد توجه خواهد بود.

در بخش دیگری از خطبه‌ها امام جمعه موقت اصفهان به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا و سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) برای تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و از فعالیت‌های این نهاد قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بنیاد شهید یکی از مهم‌ترین نهادهای خدمت‌رسان به خانواده‌های شهدا و ایثارگران است گفت: کارکنان این مجموعه در حوزه‌های مختلف به این خانواده‌ها خدمت می‌کنند.

او همچنین به استان اصفهان اشاره کرد که با حدود ۸۵ هزار پرونده ایثارگری در بخش‌های مختلف در حال ارائه خدمات به خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

محمودی تأکید کرد: هر دستگاه و نهاد در کشور مسئولیت ویژه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم و به‌ویژه خانواده‌های شهدا دارد.

به گفته او بنیاد شهید در حوزه‌های گوناگونی از جمله درمان، آموزش، دانشگاه، مسکن و سایر نیازهای زندگی در کنار خانواده‌های شهدا قرار دارد و این خدمات از زمان شهادت تا سال‌های بعد ادامه پیدا می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد همه مسئولان و نهادهای کشور در مسیر خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیش از پیش تلاش کنند و تأکید کرد امنیت و دستاوردهای کشور مرهون فداکاری این خانواده‌ها است و آنان سرمایه‌های ارزشمند جامعه به شمار می‌روند.