به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامرضا حاجبی در خطبههای مقتدرانه نماز جمعه این هفته، با اشاره به حوادث اخیر و تهاجم دشمنان به زیرساختهای کشور، پیوند میان امنیت ایران و آزادی قدس را ناگسستنی دانست و تصریح کرد: اگر امروز دشمن صهیونیستی و حامیان مستکبرش، کینه خود را بر سر ملت ایران فرو میریزند، به دلیل آن است که ایران اسلامی، سدّ استوار مقابله با غصب قدس شریف است. ما آگاهانه این مسیر عزت را انتخاب کردهایم و میدانیم که دفاع از مظلومان غزه، در حقیقت دفاع از مرزهای ایمان و شرف خودمان است.
امامجمعه قشم با شباهتسازی میان شرایط کنونی و دوران جنگ تحمیلی هشتساله، خاطرنشان کرد: امروز نیز با یک جنگ تحمیلی نوین روبهرو هستیم؛ جنگی که در آن دشمن با لباس تزویر و ادعای دلسوزی برای مردم، ریشههای اقتصادی و زیرساختهای حیاتی ما را هدف گرفته است. همانگونه که در دوران دفاع مقدس با اتکا به ایمان و وحدت پیروز شدیم، امروز نیز با همان روحیه جهادی و گوش به فرمان رهبری، از این گردنه سخت عبور خواهیم کرد.
وی با نقد شدید کسانی که فریب لفاظیهای دشمن را میخورند، افزودند: کسانی که به کودکان بیگناه در فلسطین رحم نمیکنند، هرگز دلسوز ملت ایران نخواهند بود. دشمنی که امروز به خاک ما تجاوز کرده و قلب تپنده امت اسلام را هدف قرار داده، تنها به دنبال ویرانی است. در این شرایط، هرگونه خوشبینی به دشمن یا استقبال از متجاوز، پشت پا زدن به خون شهدا و غیرت ملی است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی در پایان خطبه دوم، ضمن تسلیت مجدد فقدان جانسوز رهبر فقید انقلاب و بیعت با رهبری جدید، صیانت از وحدت میان شیعه و اهلسنت را در مناطق مرزی همچون قشم، اوجب واجبات دانست و تأکید کرد: پادزهرِ نقشههای شوم دشمن، توکل بر خدا، شکیبایی استراتژیک و انسجام همهجانبه حول محور ولایت است تا پرچم قدس شریف به زودی بر فراز مسجدالاقصی به اهتزاز درآید.
