به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در راهپیمایی باشکوه روز قدس گفت: سیل جمعیت حاضر نشان می دهد مردم نازنین کشورمان با همه وجود پای نظام شان هستند و این حضور پرشکوه به دعوت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی رقم خورد.در همه این سالها مردم به خوبی از انقلاب شان دفاع کرده اند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور آمریکاوقتی میدان را باخت که قدرت مردم ما را دید.او ابتدا می گفت جنگ را ۴ روزه تمام می کند که همین دیدگاه به دلیل مشاوره های غلط،انحرف آمیز و دروغینی است که به او داده می شود.به هر صورت، وقتی پای تجاوز باشد اینگونه مردم وسط عرصه و صحنه هستند و با زبان روزه در سرما و بارندگی چنین صحنه های خارق العاده ای را خلق می کنند. این جمعیت عاشق وقتی وارد صحنه شده و روزها و شب های متمادی است که با قدرت در میدان حضور دارد، به همه می فهماند هیچ چیزی حریف همدلی اش نمی شود.

رئیس فدراسیون درباره عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از توئیت اولیه اش درباره میزبانی جام جهانی گفت: ترامپ دیروز ابتدا یک پیام گذاشت و مطالبی را عنوان کرد که نقض و خلاف بدیهی ترین شرایط میزبانی مسابقات بزرگی چون جام جهانی است .او خودش به روشنی امنیت برگزاری مسابقات و میزبانی کشورش را زیر سوال برد که این امنیت می بایست هم از طرف میزبان و هم برگزار کننده تامین شود.

تاج افزود: این اظهارات ناشیانه از سر نادانی بود و وقتی سیل واکنش های جهانی را دید عقب نشینی کرد.البته این تغییر نگرش و این رفتارها چیزی است که از او برمی آید و نشان می دهد اساسا استراتژی ندارد و این موضوعی است که در روزهای اخیر بارها و بارها در رسانه های مختلف حتی در رسانه های آمریکایی هم منتشر شده است. فدراسیون فوتبال اما با یک برنامه مشخص حتی در شرایط امروز برنامه ها را پیش می برد و در برنامه جایگزین برنامه ریزی هایی برای برگزاری مسابقات دوستانه فروردین ماه به شکلی جدید در حال تدارک است که مراحل مربوط به آن در حال نهایی شدن است.