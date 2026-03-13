۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

تیموری: ۷۷۰ تن کالای اساسی در مازندران عرضه شد

ساری- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: همزمان با حضور بیش از ۷ میلیون مسافر در استان، بیش از ۷۷۰ تن اقلام اساسی در سطح مازندران توزیع شده است.

اسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پایدار تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: خوشبختانه هیچ نگرانی در خصوص تأمین مایحتاج مردم و مسافران وجود ندارد و تمامی برنامه‌های مدیریت بازار به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی افزود: برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای مصرفی، تمامی پیش‌بینی‌ها انجام شده و شبکه توزیع اقلام اساسی همچنان فعال است. تاکنون بیش از ۶ تن خرما، ۴۳۷ تن مرغ منجمد، ۲۲۲ تن شکر خانوار و ۱۰۶ تن برنج در مراکز عرضه استان توزیع شده است و روند توزیع سایر اقلام ادامه دارد.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نظارت مستمر سازمان بر بازار افزود: بازدیدهای مستمر در شهرستان‌های استان انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه کمبود، اقلام مورد نیاز از ذخایر استان تأمین خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم مازندران، اظهار کرد: مردم استان همواره میزبانان شایسته‌ای برای مسافران بوده‌اند و تمامی تدابیر لازم برای رفاه شهروندان و مسافران اندیشیده شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: همانند مقابله با توطئه‌های دشمنان در جنگ‌های گذشته، مازندران در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی سربلند خواهد بود.

