تیموری: ۷۷۰ تن کالای اساسی در مازندران عرضه شد

اسداله تیمورییانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پایدار تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: خوشبختانه هیچ نگرانی در خصوص تأمین مایحتاج مردم و مسافران وجود ندارد و تمامی برنامههای مدیریت بازار بهصورت مستمر اجرا میشود.
وی افزود: برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای مصرفی، تمامی پیشبینیها انجام شده و شبکه توزیع اقلام اساسی همچنان فعال است. تاکنون بیش از ۶ تن خرما، ۴۳۷ تن مرغ منجمد، ۲۲۲ تن شکر خانوار و ۱۰۶ تن برنج در مراکز عرضه استان توزیع شده است و روند توزیع سایر اقلام ادامه دارد.
تیمورییانسری با تأکید بر نظارت مستمر سازمان بر بازار افزود: بازدیدهای مستمر در شهرستانهای استان انجام میشود و در صورت بروز هرگونه کمبود، اقلام مورد نیاز از ذخایر استان تأمین خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم مازندران، اظهار کرد: مردم استان همواره میزبانان شایستهای برای مسافران بودهاند و تمامی تدابیر لازم برای رفاه شهروندان و مسافران اندیشیده شده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: همانند مقابله با توطئههای دشمنان در جنگهای گذشته، مازندران در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی سربلند خواهد بود.
