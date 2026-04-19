پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه شنبه در جلسه سرمایه گذاری بخش کشاورزی اعلام کرد: با وجود چالش‌های ناشی از تهاجم اخیر و اختلال در سامانه‌های بانکی، بیش از ۵۰۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران بخش کشاورزی پرداخت و بخش عمده‌ای از مصوبات کارگروه‌های تخصصی و پدافند غیرعامل اجرایی شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و زنجیره بخش کشاورزی استان در ایام جنگ تحمیلی و تهاجم اخیر اظهار کرد: جهش سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی مازندران در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از ابتدای آغاز تهاجم اخیر تاکنون، علیرغم تمامی چالش‌ها و اختلالات ایجاد شده و قطع ارتباط سامانه سیتا با بانک کشاورزی در مقاطع مختلف، با تشکیل سه جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری، مبلغ پنج هزار و ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به هزار و ۲۳۵ بهره‌بردار بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال 45 هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به 16 هزار و ۲۰۹ بهره‌بردار بخش کشاورزی استان پرداخت شده است.

تیموری‌یانسری ادامه داد: از ابتدای تهاجم اخیر تاکنون، سه جلسه تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی مشکلات ۲۸ تولیدکننده برگزار شد که طی آن بیش از ۹۰ درصد مصوبات اجرایی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از برگزاری دو جلسه ویژه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: تأمین سوخت گازوئیل و بنزین مجتمع حیاتی مرغ لاین بابلکنار از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه بود که بر اساس مکاتبات انجام شده تا خردادماه محقق شده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات افزود: مکاتباتی با معاونت سیاسی–امنیتی استانداری برای افزایش مدت‌زمان سوخت ذخیره تحویلی از دو هفته به سه ماه انجام شد. همچنین مکاتبه‌ای در خصوص عدم افزایش نرخ سوخت ژنراتور در دوران جنگ صورت گرفت که این مهم نیز محقق شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به همکاری با مدیریت بحران استان و نمایندگی بنیاد برکت گفت: ۱۵۰ واحد آسیب‌دیده اقتصادی ناشی از جنگ برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به این نهادها معرفی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان و مدیریت بحران استان برای ایجاد بیمه فراگیر جنگ به منظور پوشش خسارات مستقیم و اختلال در زیرساخت‌ها انجام شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از احصاء مراکز پرخطر تحت پوشش سازمان و ادارات کل تابعه و بازدید میدانی از تعدادی از این مراکز خبر داد و افزود: درخواست معرفی مسئول مدیریت بحران برای این مراکز جهت آموزش و ارتقای وضعیت امنیتی صادر شده است.

وی در ادامه گفت: پیگیری‌های لازم تسهیلات یارانه‌دار خرید ژنراتور برای حدود۵۰۰ واحد نانوایی با همکاری بانک سپه، جهت استفاده در شرایط اختلال زیرساخت‌ها، صورت گرفته و به زودی پرداخت می گردد.

تیموری‌یانسری در پایان اعلام کرد: از ابتدای جنگ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۵ میلیون لیتر سوخت مکانیزاسیون کشاورزی در استان توزیع شده است.