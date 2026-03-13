به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه قم ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در استان قم با تأکید بر اینکه روز جهانی قدس امسال با توجه به تحولات اخیر دارای ویژگیهایی منحصر بهفرد است، اظهار داشت: ملت ایران با لبیک جانانه به ندای رهبر معظم انقلاب، صحنهای تاریخی از حضور و اتحاد را رقم زدند و باید از این حضور دشمنشکن مردم بهطور ویژه قدردانی کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور راهپیمایی روز قدس را جلوهای از شکوه همبستگی امت اسلامی دانست و بیان کرد: حوادث و اتفاقات اخیر، این آئین را از همه سالهای گذشته متمایز کرده و ملت ایران با حضور گسترده خود نشان دادند که ملت امام و شهدا همچنان پای آرمانهای انقلاب و رهبری ایستادهاند و در برابر جبهه استکبار از وحدت و مقاومت خود دست نخواهند کشید.
آیتالله اعرافی در ادامه به دستاوردهای مقاومت ملت ایران اشاره کرد و گفت: پایداری و ایستادگی ملت در نبرد رمضان، معجزهآسا بود و قدرتی نو از دل این مقاومت زاده شد و قدرتی که در سه محور اصلی تبلور یافته است، نخست حضور و شکوه مردم است که همواره استمرار داشته و هر مرحله از ایثار آنان به مثابه برگ زرینی در دفتر افتخارات ملت ایران ثبت میشود و حضور پرشور امروز مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز بخش تازهای از این تاریخ سرافراز را رقم زد.
وی افزود: دومین عامل اقتدار جمهوری اسلامی جانفشانی و فداکاری نیروهای مسلح است که توانستهاند با رشادت خود معادلات نظامی و سیاسی منطقه را دگرگون سازند.
وی عنوان کرد: نیروهای مسلح ایران با روحیه ایمانی و اراده راسخ، مرزهای مقاومت را به سطوح جدیدی رساندهاند و دشمنان را در محاسبات خود دچار سردرگمی کردهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تقسیم اقتدار نظام اسلامی به سه بنیان اساسی، سومین مؤلفه قدرت را رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: انتخاب و معرفی رهبری جدید جمهوری اسلامی با عنایت الهی و سرعتی مثالزدنی انجام شد و در پرتو این تدبیر، همه ارکان نظام به طور منسجم در حال فعالیت هستند و هیچ خللی در مدیریت کشور از جنبههای گوناگون به چشم نمیخورد و این انتخاب، بار دیگر انسجام و بلوغ سیاسی ملت ایران را به جهانیان نشان داد.
وی تأکید کرد: راز قدرت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی در همین سه اصل نهفته است، مردم بصیر و پایدار، نیروهای مسلح فداکار و رهبری معظم انقلاب.
آیتالله اعرافی ضمن تقدیر از حضور میلیونی مردم در مراسم روز قدس گفت: امسال روز قدس معنایی متفاوت یافته است و ملت بزرگ ایران نشان دادند که رمز استواری انقلاب در پیروی از پیام رهبری و همدلی امت با محوریت آرمانهای قدس شریف است.
وی بیان داشت: همه دستگاهها و مسئولان باید در خدمت این آرمانها و در تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب باشند و ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که همواره مدافع مظلومان جهان و پرچمدار مقاومت در برابر جنایتکاران استکبار است.
قم- امام جمعه قم گفت: ملت ایران با لبیک جانانه به ندای رهبر معظم انقلاب، صحنهای تاریخی از حضور و اتحاد را در روز قدس امسال رقم زدند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه قم ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در استان قم با تأکید بر اینکه روز جهانی قدس امسال با توجه به تحولات اخیر دارای ویژگیهایی منحصر بهفرد است، اظهار داشت: ملت ایران با لبیک جانانه به ندای رهبر معظم انقلاب، صحنهای تاریخی از حضور و اتحاد را رقم زدند و باید از این حضور دشمنشکن مردم بهطور ویژه قدردانی کرد.
