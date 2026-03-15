امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره برنامه ویژه این مرکز برای انعکاس بینالمللی مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی صهیونیآمریکایی از طریق هنر تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: مقاومت مردم ایران و در عین حال جنایات صهیونیستها و آمریکا باید با استفاده از زبان هنر به ویژه تئاتر در سطح بینالمللی انعکاس پیدا کند. در این راستا ما در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری شروع به برقراری ارتباط با کمپانیها و هنرمندان تئاتر جهان به ویژه آنهایی که تجربه حضور و اجرا در ایران و جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را داشتند، کردیم.
وی یادآور شد: ما در تماسهایی که برقرار کردیم به ارائه نکات مختلف از جمله مقاومت مردم ایران، تجاوز صهیونیآمریکایی انجامشده به خاک ایران و جنایاتی که علیه کودکان و افراد بیگناه مرتکب شدهاند، پرداختیم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تأکید کرد: ما به هنرمندان و کمپانیهای خارجی تئاتر پیشنهاد دادیم که در آثار خود و فعالیتهای مختلفی که در عرصه تئاتر انجام میدهند و همچنین در پیامهایی که در آستانه روز جهانی تئاتر مینویسند، این نکات و موضوعات را منعکس کنند.
شفیعی با اشاره به بازخورد قابل توجه هنرمندان خارجی به این پیشنهاد، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از هنرمندان خارجی برای ما پیام ارسال کردند و در پیامهای خود ضمن محکوم کردن این تجاوز و جنایات، از مردم ایران حمایت کردند.
وی در پایان عنوان کرد: این رایزنیها و تماس با هنرمندان و کمپانیهای خارجی تئاتر را بیش از پیش ادامه میدهیم تا جهان از طریق هنر و هنرمندان در جریان مقاومت و ایستادگی مردم سربلند ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.
تعدادی از پیامهای ارسال شده توسط هنرمندان بینالمللی تئاتر در زیر آمده است:
کریستیانا گالاناپولو مدیر هنری MIяFESTIVAL از یونان:
«لطفاً این پیام کوتاه را ملاحظه کنید.
بشریت راهی طولانی را برای رسیدن به روشنبینی پیموده است. هر بار که در جنگی بخشی از آن را از دست میدهیم، احساس میکنیم گویی به قرنها پیش بازگشتهایم. این پیامی است خطاب به کسانی که قدرت توقف جنگ را دارند: جان انسانها ارزشمند است، انسانیت در حال خونریزی است، گرفتن جان انسانهای بیگناه باری سنگین و عملی غیرانسانی است. هیچکس سود و منافع خود را به جهان پس از مرگ نمیبرد اما هرکس اعمال خود را در این زندگی با خود حمل میکند. لطفاً این جنگ غیرعقلانی و جانستان را متوقف کنید. با بهترین آرزوها»
اِمر اوتول، استاد پرفورمنس و نویسنده دانشگاه کنکوردیا از کانادا:
«امروز صبح وقتی فرزندانم را به مدرسه میبردم، مجری پرانرژی رادیو شنوندگان را تشویق میکرد که پروازهای تابستانیشان را زودتر رزرو کنند چون جنگ در ایران باعث افزایش قیمت سوخت خواهد شد و شاید تعطیلات سالانه ما بهزودی غیرقابلپرداخت شود. رادیو را خاموش کردم؛ وحشتزده از اینکه چگونه کسی میتواند با چنین بیخیالی درباره بمبهایی که بر سر کودکانی مثل بچههای من فرود میآید صحبت کند و وحشتزده از اینکه تعطیلات آفتابی کاناداییها بهعنوان «قربانیان» این وضعیت مطرح میشود. همه کودکان سزاوار آن هستند که زیر آفتاب لبخند بزنند. این جنگ را متوقف کنید.»
بریس بوتان از طرف گروه «Tac O Tac» از فرانسه:
«از پیام شما سپاسگزارم و از اینکه به جهان اهمیت میدهید متشکرم.
در اینجا پیام کوتاهی برای جامعه ایران میفرستم: ما با تمام وجود به شما فکر میکنیم.
هنرمندان، کودکان و شهروندان عزیز ایران، در این روزهای دشوار، گروه Tac O Tac مایل است پیام حمایت خود را برای شما بفرستد. ما این افتخار را داشتیم که نمایش خود را در تهران اجرا کنیم، با مردم آن دیدار کنیم و مهماننوازی شگفتانگیز شما را تجربه کنیم و لحظهای از آزادی را در قلب شهر با شما سهیم شویم. حتی اگر امروز تصورش دشوار به نظر برسد، ما مطمئنیم که روزی دوباره بازخواهیم گشت تا لحظات جادویی دیگری را با شما سهیم شویم و دیدار فرهنگهایمان و تمام احساساتی را که از آن زاده میشود با هم جشن بگیریم. بیایید به خودمان قول بدهیم که دوباره یکدیگر را ببینیم؛ بیایید قول بدهیم که به آن باور داشته باشیم: آیندهای در انتظار ماست و شما از تحسین و حمایت کامل ما برخوردارید. هنر از مرزها عبور میکند. امید هم همینطور.»
تناسیس سارانـتوس کارگردان و بازیگر گروه تئاتر «Ithikon Akmeotaton» آتن، یونان:
«به همکاران هنرمندم و مردم شجاع ایران، من به نمایندگی از گروه تئاتر «ایتیکون آکمئوتاتون» از آتنِ یونان سخن میگویم تا اندوه عمیق و همبستگی استوار خود را ابراز کنیم.
ما بهعنوان هنرمندان و فعالان تئاتر باور داریم که والاترین رسالت و وظیفه ما این است که در برابر بیرحمی جنگ صدای خود را بلند کنیم و آینهای در برابر وجدان جهان بگیریم. تئاتر به ما میآموزد که جنگ تراژدیای است که باید به هر قیمتی از آن پرهیز کرد؛ جنگ شکست انسانیت است و در پی خود چیزی جز ویرانی بر جای نمیگذارد.
ما بهطور قاطع جنایات هولناک ناشی از تجاوز آمریکا و صهیونیسم را محکوم میکنیم؛ اقداماتی که جان کودکان بیگناه و شهید ایرانی و غیرنظامیان را گرفته است. این اعمال نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و سازمان ملل هستند؛ کنوانسیونهایی که از غیرنظامیان، زیرساختهای بهداشتی، میراث فرهنگی، محیط زیست طبیعی و همچنین حاکمیت دولت مستقل ایران حفاظت میکنند. جامعه بینالمللی باید اطمینان حاصل کند که این نقض قوانین و نابودی منابع حیاتی زندگی بدون مجازات نماند.
ما از خرد کهن اوریپید، تراژدینویس یونان باستان، الهام میگیریم؛ کسی که در «زنان تروا» هشدار نهایی را درباره جنون متجاوزان بیان کرد:
«آن انسان فانی نادان است که شهرها، خانهها، معبدها و آرامگاهها، جایگاههای مقدس مردگان را ویران میکند و آنها را به ویرانی میسپارد؛ زیرا نابودی خودش نیز در پی آن خواهد آمد.»
در این روز ما صدای خود را برای کودکان شهید ایران، برای کرامت مردم شجاع شما و برای پایان فوری این خشونت بلند میکنیم. ما به نام صلح و عدالت در کنار شما ایستادهایم.
ایران امروز همچون فانوسی استوار از رهایی برای باقی جهان.»
امینه اتکارا از الجزایر:
«ما هنرمندان تئاتر هستیم و من به عنوان رئیس انجمن فرهنگی ولایه «اولاد البلاد» با هنرمندان تئاتر و مردم ایران رابطه خوبی داریم. برای درگذشتگان شما دعا میکنیم و امیدواریم صلح و احترام برقرار باشد. ما به عنوان هنرمندان بینالمللی خواهان صلح و همبستگی در جهان هستیم. خداوند به شما صبر عطا کند، به خاطر این مصیبت به شما پاداش دهد، درگذشتهتان را بیامرزد و جایگاهی وسیع در بهشت به او عطا کند.»
آنجلا اشتوکلین طراح رقص The Fusion Projects از سوئیس:
«بسیار خوشحالم که بتوانم به هر شکلی در محکوم کردن تروری که اخیراً ایران را بیش از هر زمان دیگری به شکلی بیرحمانه تکان داده و اکنون کل خاورمیانه را درگیر کرده است، سهمی داشته باشم.
با نگرانی و اندوه عمیق، بیرحمیای را دنبال کردهام که پیش از این تصورش هم ممکن نبود؛ بیرحمیای که با آن شجاعت مردم ایران برای بیان حقوق انسانیشان سرکوب شده است. اینکه چگونه بازیهای قدرت افراد، رؤیاها و واقعیتها را در آتشی بیمعنا میسوزاند.
هنرها به ما همدلی میآموزند: برای ما هنرمندان، در احساس و درک مسائل یکدیگر و برای مخاطبان، در گشودن خود به سوی جهانهای زیباییشناختیای که با ما به اشتراک گذاشته میشود. کار هنری این هدیه شگفتانگیز را به ما میدهد که فراتر از درست و غلط عمل کنیم و یکدیگر را ملاقات کنیم. این امکان را به ما میدهد که رؤیاپردازان جامعهای متنوع از انسانها باشیم. به ما میآموزد راه همکاری را در پیش بگیریم، از مرزها عبور کنیم و چالشها را به شیوهای سازنده پاسخ دهیم؛ و در عین حال این مسئولیت را نیز به ما میدهد که با شیوه زندگی خود، نمونهای از این ارزشها باشیم.
من همیشه سپاسگزارم که در ایران به دنیا آمدهام و در آنجا بزرگ شدهام. در راه آزادی و صلح، با شما همبستهام. به امید آزادی!»
