به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شفیعی نویسنده، کارگردان سینما و مستندساز یادداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد و در این یادداشت نسبت به جنگ تحمیل شده به ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار واکنش نشان داد.
در این یادداشت آمده است:
«در روزهایی که جهان در تاریکی جنگ و تنش غرق است، ایران با نور همبستگی، ایمان و اراده قوی، میخواند: ما اینجا هستیم، یکپارچه، قوی و تابناک. هیچ اجنبی نمیتواند بر این سرزمین حکومت کند، چون ایران، قلبی است که هرگز تسلیم نمیشود.
سینما نیز، چشمهای است که این داستانها را برای جهان میخواند. سینمای ایران، صدای ایرانیهاست. صدایی که نمیخواهد تابع باشد، بلکه میخواهد نمادی از مقاومت و خودباوری باشد.
هر فیلمی که این همبستگی را نشان دهد، یک پرچم ایرانی است. یک پیام قوی: ما اینجا هستیم و ما، هرگز تسلیم نخواهیم شد.»
