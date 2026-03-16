تجمع هنرمندان مقابل دفتر یونیسف؛ میناب برای ایران جان داد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع مردمی هنرمندان در محکومیت جنایت دشمن آمریکایی و صهیونیستی در کشتار کودکان بی‌دفاع مدرسه شجره طیبه میناب. روز

دوشنبه ۲۵ اسفند همزمان با سالروز حمله شیمیایی رژیم بعث به حلبچه مقابل دفتر یونیسف در تهران برگزار شد.

عظیمی میرآبادی تهیه کننده سینما در ابتدای این برنامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت الله خامنه ای گفت: اتفاقی که در جنگ رمضان شاهدش هستیم رویارویی کفر با اسلام است. امروز کفر دست به هر جنایتی می زند. مسیری که می خواهد ملت ما از میدان خارج شوند. قطعا چنین کاری محقق نمی شود چون ما از هر نظر وضعیت بهتری نسبت به دوران دفاع مقدس داریم.

انسیه شاه حسینی کارگردان سینما هم در ادامه این برنامه بیان کرد: بسیار خوشحالم که پرچم عزیز ما به جهت عظمت و شجاعت رزمنده های ما در دنیا به اهتزاز در آمده است. ما در جبهه حق ایستادیم و ایستادن در این جبهه هزینه هایی دارد بنابراین خون این شهدای عزیز هزینه ای است که برای ایران عزیزمان به زمین ریخته است.

محسن علی اکبری تهیه کننده سینما نیز در بخش دیگری از این تجمع گفت: ما در شرایطی هستیم که داغدار کودکان میناب و دیگر شهدایی هستیم که انقلاب جدید و رهبر جدیدی را به ملت ایران معرفی کرد. به نظر بنده کودکان میناب آغاز گر این مراسم بودند و اگر در قیام اباعبدالله منتقمی به نام مختار بود امروز ما شاهد میلیون ها منتقمی هستیم که انتقام ها را از دشمن صهیونی و آمریکایی خواهند گرفت.

محمد گلریز خواننده پیشکسوت نیز در این تجمع گفت: رمز پیروزی ما اتحاد است و مردم ما در همه مراسم و راهپیمایی‌ها نشان دادند که با هم متحد هستند کما اینکه در همین روز قدس زیر حملات دشمن وحدت را نشان دادند و امیدوارم من به زودی سرود پیروزی را به حق خون شهدای این جنگ رمضان اجرا کنم.

وی افزود: در پیام اخیر حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه ای ایشان فرمودند ما تابع پرچم پیروزی حق بر باطل هستیم. من هم چندی پیش قطعه پرچم را آماده کرده بودم و امروز به بهانه این تجمع آن را برای شما اجرا می کنم.

احمد میرعلایی تهیه کننده سینما هم در بخش دیگری از برنامه گفت: گرچه امروز برای فریاد اعتراض آمدیم اما گوش های دنیا خیلی وقت است صدای مظلومانه شهدای ما را نمی شنود. ما پای میز مذاکره بودیم ولی اینها مدرسه ما را بمباران و دانش آموزان ما را شهید کردند.

وی با روایتی مشروح از دشمنی صهیونیست ها با مسلمانان عنوان‌ کرد: ما منتظریم سازمان ملل برای ما تعیین تکلیف کرده و این جنایت وحشیانه رژیم بچه کش را محکوم کند اما آنها سکوت کرده اند. امروز ما آمده ایم تا بگوییم این شهیدان مظلوم باعث اتحاد ما شدند. ما امروز هر مذاکره ای کنیم فریب خوردیم. امروز هم مردم در میدان ها هستند و قیامتی را رقم زدند که مثال ندارد.

نسرین قاسمی از شهروندان مقیم آمریکا که اکنون در تهران حضور دارد هم در این مراسم پیامی را به‌ زبان انگلیسی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرائت کرد.

نمایش تصاویر ۱۶۸ شهید مظلوم دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با عبارت «میناب برای ایران جان داد» در کنار طراحی لوکیشنی شبیه این مدرسه از فضاهای در نظر گرفته شده در این تجمع بود.

اجرای سرودهای انقلابی و برگزاری مراسم سنج و دمام نوازی در پاسداشت کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بخش دیگری از این تجمع بود.

در پایان تجمع هم بیانیه محکومیت جنایت دشمن در جنگ رمضان قرائت شد.