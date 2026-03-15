بیعت بزرگ هنرمندان با رهبر معظم انقلاب/ هنر مردان الهی ازجنس شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیعت جمعی از هنرمندان با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با عنوان «محفل امین و امان» عصر امروز یکشنبه ۲۴ اسفند در حوزه هنری برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، محسن مومنی شریف، یوسفعلی میرشکاک، سیدعلی میرفتاح، عبدالحمید قدیریان، محمدعلی رجبی، بابک رضایی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید شاه‌حسینی رئیس فرهنگستان هنر، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علیرضا قزوه، محمد سرشار، مصطفی گودرزی، هادی مقدم‌دوست، انوش معظمی، خیرالله تقیانی پور، مجتبی فرآورده، سیدعلی احمدی، حبیب احمدزاده، حسین فرحبخش، لیلی عاج، محمد گلریز، رضا مهدوی، سیدمحمد میرزمانی، مجید زین‌العابدین، وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سوره، محمد ساسان مدیر مرکز سینمایی سوره، محدثه پیرهادی مدیر مرکز تولیدات جوان، مجید حاجی‌زاده فرزند شهید حاجی‌زاده، ناصر سیفی، علی‌محمد شیخی، امیر پوروزیری، آرش زینال خیری، محمود بابایی، سیدتقی سیدی، محمدرضا شفاه، علی جعفر آبادی، حسین دارابی، محمدجواد موحد، قربانعلی طاهرفر، شیخ اسماعیل رمضانی، سید حسام حسینی، سجاد مهرگان، ناصر فیض، محمود حبیبی کسبی، علی‌اصغر و حسین یوزباشی، سیدحمید شریفی آل‌هاشم، یاحا کاشانی و جمع دیگری از هنرمندان در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس، حسام‌الدین سراج خواننده و موزیسین سنتی، روی صحنه آمد. سراج قطعه شعری را برای کودکان پرپر شده مینابی و کودکانی که در جنگ با رژیم صهیونسیتی و آمریکا به شهادت رسیدند، خواند و با گروهش به اجرای موسیقی پرداخت.

مجید یراقبافان اجرای این مراسم را برعهده داشت که در ابتدا، با بغض سخنانش را آغاز کرد و گفت: این اولین اجرایم بعد از شهادت حضرت آقاست و باید طور دیگری سخنانم را آغاز کنم. طول عمر با عزت برای ولی امر و رهبر عزیزمان، رهبر عزیزمان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دارم. ما هنوز عزاداری نکردیم اما در حال فریاد بر سر دشمن هستیم.

در ادامه، حجت‌الاسلام قمی پشت تریبون حاضر شد و گفت: این مراسم به پیشنهاد اندیشمندان و هنرمندان انقلابی بزرگ برگزار شد تا اهل هنر و ادب انقلاب اسلامی با ولی امرمان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کنند و دورهم جمع شده‌ایم تا در محضر حضرت حق عهد ببندیم که این انسان‌های زلال و خالص از میان هنرمندان تابع ولی امر مسلمین هستیم.

وی بیان کرد: هنر و ادبیات انقلاب شاید تمام و کمال به آقاجان ما از ابتدای انقلاب ربط داشت و نسبت این انسان‌های بزرگ با سیدالشهدای این انقلاب شاید در کلمه سربازی خلاصه نشود بلکه از یک نسبت عمیق مبعث از باور و یک رابطه قلبی عاطفی و درونی و نسبتی وثیق، سرچشمه می‌گیرد.

قمی تصریح کرد: برای جمع حاضر، شجاعت، شهامت و شهادت طلبی از نخستین حروف الفبای مکتبی است که برایش حاضرند مکتب و جانشان را نثار کنند و خداوند نیز پیش‌روی ما قرار می‌دهد همان‌طور که دختر و پسربچه‌های میناب، دست شیاطین آمریکا و صهیونسیت را باطل و رسوا کردند.

وی عنوان کرد: ابایی نیست از این حرف که پیشرفت ادبیات و هنر در این منظومه، مدیون این مرد الهی است لذا ما و کسانی که هویت‌شان را از رسالت و مکتب امام خمینی (ره) و تعالیم آقا گرفتند، این نهضت و این انقلاب شکوهمند، در فضایی که هنر مردان الهی از جنس شهادت است، این‌گونه شهادت عزتمند آقایمان را بزرگترین اثر انقلابی می‌دانیم و با تمام وجودمان بیعت می‌بندیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان گفت: انس حیرت انگیز رهبر شهید با ادبیات و رمان و شعر و سنت زیبای ماندگار تغریظ‌نگاری ایشان، هدایت و حمایت و نگاه هوشمندانه ایشان به هنرمندان و توجه خاص به تک تک هنرمندان و این رابطه عمیق قلبی، ان شاءالله پشتوانه قدرتمند و نیرومندی برای ادامه راه می‌سازد. بعد از ایشان، ما را به سخت‌جانی گمان نبود اما ما از امامان خود فراگرفته‌ایم که باید موثر باشیم و نهضت همچنان ادامه دارد.

یوسفعلی میرشکاک شاعر پیشکسوت، نیز در ادامه مراسم اشعاری حماسی در سوگ رهبر معظم انقلاب قرائت کرد. سیدعلی موسوی گرمارودی نیز که در مراسم حضور نداشت، با ارسال فایل صوتی و قرائت اشعاری در سوگ و وصف رهبری، بیعت خود را با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای اعلام کرد.

در بخش بعدی، یراقبافان از رونمایی نمآهنگ «حمایه عشق» که شعرش از سیدصادق آتشی و تولید شده در معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خوانندگی میلاد هارونی، است، خبر داد. این نماهنگ برای شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی تهیه شده است.

در ادامه، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی پشت تریبون حاضر شد و سخنانش را با دعای فرج آغاز و سخنانی درباره منافقان ایراد کرد.

سپس، مالک سراج روی صحنه حاضر شد و قطعه‌ای را با لهجه جنوبی برای ایران اجرا کرد. بعد از او، محمد رسولی شاعر انقلابی، قطعه شعری را که برای شهادت رهبر معظم انقلاب سروده بود، خواند.

در پایان مراسم، مجری از تعدادی از هنرمندان و مدیران هنری درخواست کرد روی صحنه بیایند تا به نیابت از همه هنرمندان با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پیمان خود را اعلام و لبیک گویان با رهبر سوم انقلاب بیعت کنند.