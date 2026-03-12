نصرالله قادری نویسنده، کارگردان، استاد دانشگاه و منتقد تئاتر درباره اهمیت و ضرورت همبستگی در شرایط بحران و جنگ و دوری از تفرقه و چند دستگی به خبرنگار مهر بیان کرد: اهمیت همبستگی در شرایط جنگی موضوعی کاملا مشخص است؛ زیرا وقتی دشمن رفتاری ددمنشانه از خود نشان میدهد و استکبار دست به دست هم میدهد برای نابودی و سرنگونی یک کشور و هدف نهایی و غایی آن تجزیه کردن آن کشور است، برای اهالی که در این سرزمین زندگی میکنند و این خاک سرزمین مادری آنهاست، بدیهی است که سادهترین اقدامی که میتوانند انجام بدهند این باشد که در مواجهه با جنگ تحمیلی پیش آمده و حمله وحشیانه دشمن به اتحاد جمعی برسند.
وی درباره رسالت هنرمند در شرایط فعلی و اقداماتی که میتواند از جانب جامعه هنری صورت گیرد، عنوان کرد: هنرمند هنرهایی مانند تئاتر و سینما، نیازمند زمان است. قطعا هنرمندان این حرفه با تولید آثار هنری در قالب سینما و تئاتر میتوانند واکنش خود را نسبت به حمله دشمن نشان دهند و بدیهی است که در این هنرها باید منتظر ماند تا ببینیم در آینده چه واکنشی توسط این هنرها اتفاق میافتد، زیرا تولید آثار در این قالبها مستلزم زمان بیشتری است. اما در بخشهای دیگری از هنر مانند شعر و اقداماتی مانند تولید سرودها میتواند در این شرایط واکنش سریعتری وجود داشته باشد زیرا تولید این موارد از لحاظ زمانی سریعتر و در دسترستر است و هنرمندان شاعر میتوانند خیلی سریعتر از قالبهایی مانند تولید تئاتر و یا فیلم دست به اقداماتی بزنند.
قادری درباره اهمیت هنر و تولیدات هنری، در شرایط بحرانی توضیح داد: بدون تردید در زمان بحران، هنر کارایی بسیاری دارد. در جنگ جهانی دوم بسیاری از تالیفات، ثبت اتفاقات و وقایع صورت گرفته توسط هنر و هنرمند شکل گرفته است، پس در نتیجه وجود آن بسیار کارآمد و مهم است.
وی در پایان درباره اقدامات فرهنگی و هنری، بهویژه تئاتر که در این برهه از زمان میتواند اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در زمینه تئاتر، تئاتر خیابانی میتواند مهمترین کار را انجام دهد و هنرمندان تئاتر خیابانی با تهیج مردم، ثبت لحظات مهم و انتقال پیام خود را انجام دهند، زیرا تئاتر خیابانی در این برهه میتواند سریعترین واکنش در قالب هنرهای نمایشی را صورت دهد و عکسالعملی درخور در شرایط موجود داشته باشد..
