به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در حاشیه راهپیمایی روز قدس با اشاره به اهمیت روز قدس امسال گفت: در طول تاریخ، صهیونیسم دو بار به جای جنگ نیابتی، به صورت رو در رو با دیگران جنگیده است؛ بار اول در خیبر و امروز در مقابل ایران اسلامی، روز قدس امسال، روز تقابل ویژه ملت ایران با صهیونیسم بوده و مهمترین روز قدس در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال خاطرنشان کرد: امسال با انگیزه انتقام پدر شهید و فرزندان شهیدمان در صحنه حاضر شدهایم و این داغ سردنشدنی، ما را در مقابله با دشمن مصممتر کرده است.کسی میتواند خود را نامزد یاری امام زمان (عج) بداند که در صحنه بودنش را ثابت کرده باشد.
وی با تاکید بر نقش جامعه حقوقی در این نبرد افزود: ما نایب شهدا، امام، رهبر و تمام آزادگان تاریخ در این نبرد آخرالزمانی هستیم. بار تمام شهدای تاریخ و مظلومان جهان بر دوش ماست و هر قدم ما، قدم زدن تمامی مظلومان تاریخ در این مسیر است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وظایف حقوقی این نهاد اظهار داشت: نبرد حقوقی ما با دشمن صهیونی و تعقیب جنایتکاران سال ها است در دستور کار ویژه از سوی مرکز قرار دارد.پای حرف رهبر شهیدمان ایستادهایم و یقه جنایتکاران را رها نخواهیم کرد. همانگونه که ایشان فرمودند باید یقه جنایتکاران گرفته شود و پیگیری حقوقی این جنایتها، چه در محاکم داخلی و چه بینالمللی ادامه خواهد یافت، ما از تمام ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای محاکمه این جنایتکاران استفاده خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد آنان از گزند تعقیب قضایی مصون بمانند.
