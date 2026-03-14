۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان تصاویر ضدامنیت ملی

تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان تصاویر ضدامنیت ملی

قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای منتشرکنندگان تصاویر ضد امنیت ملی برای رسانه های معاند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: در پی تذکرات قبلی، مبنی بر عدم انتشار تصاویر ضد امنیت ملی و فیلم‌های محل اصابت پرتابه‌های دشمن، براساس دستور مرجع قضایی، برخورد قاطع با کسانیکه پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کنند، آغاز شده است.

بنابراین گزارش، به ضابطان قضایی دستور داده شده است، افرادی که به نحوی از انحاء اقدام به تهیه تصاویر محل اصابت حملات یا ارسال آن به رسانه‌های معاند و بیگانه یا انتشار آنها اقدام نمایند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

این گزارش حاکی است؛ با توجه به دستور مقام قضایی و با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی تعدادی از افراد که اقدام به انتشار و انتقال تصاویر ضد امنیت ملی کرده بودند دستگیر شده‌اند و روند شناسایی و دستگیری این عناصر ادامه دارد.

    • مجید IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      اعدامشون کنین و تمام ، هر کی این کار رو بکنه می تونه اسلحه هم به روی هموطنش بکشه ، پس هر چند تا هم که باشند اعدام بشن ، گور بابای سازمانهای بین المللی
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      پرونده جون بچه های میناب رو برمیگردونه؟ پرونده زندگی مردم رو برمیگردونه؟ نابودشون کنید طوری که ژن شون از آفرینش حذف بشه
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      باید این خائنین سریعا به اشد مجازات برسند..و مجازات. آنها رسانه ای شود...تا تاثیر بازدارنده و عبرت آموز داشته باشد..والا .. مجرمان گستاخ تر و بیشتر می‌شوند.

