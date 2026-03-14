تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان تصاویر ضدامنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: در پی تذکرات قبلی، مبنی بر عدم انتشار تصاویر ضد امنیت ملی و فیلم‌های محل اصابت پرتابه‌های دشمن، براساس دستور مرجع قضایی، برخورد قاطع با کسانیکه پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کنند، آغاز شده است.

بنابراین گزارش، به ضابطان قضایی دستور داده شده است، افرادی که به نحوی از انحاء اقدام به تهیه تصاویر محل اصابت حملات یا ارسال آن به رسانه‌های معاند و بیگانه یا انتشار آنها اقدام نمایند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

این گزارش حاکی است؛ با توجه به دستور مقام قضایی و با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی تعدادی از افراد که اقدام به انتشار و انتقال تصاویر ضد امنیت ملی کرده بودند دستگیر شده‌اند و روند شناسایی و دستگیری این عناصر ادامه دارد.