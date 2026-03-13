به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و از اعضای برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس قم در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تشریح ابعاد حضور حماسی مردم قم در راهپیمایی روز قدس امسال، بر اهمیت راهبردی مسئله فلسطین برای جهان اسلام تأکید کرد.
وی به فرمایش رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، اشاره کرد که موضوع فلسطین را مسئله اول امت اسلام نامیدهاند و خاطرنشان کرد: این نامگذاری، نشاندهنده عمق و گستردگی این بحران در جهان اسلام است.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم قم و سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس امسال، این حضور را نشانهای آشکار از استمرار راه و آرمانهای رهبری شهید و اهتمام عمیق ملت ایران به مسئله فلسطین دانست.
وی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی، ملتی ریشهدار در تاریخ انقلاب و آرمانهای خود است که هرگز از مواضع اصولی خویش عقبنشینی نخواهد کرد و امروز، مسئله فلسطین نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای کل امت اسلام از اهمیت حیاتی برخوردار است و پیگیری این مسئله، وظیفهای شرعی و انسانی محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، راهپیمایی روز قدس امسال را واجد ابعاد ویژهای دانست و عنوان کرد: این راهپیمایی باشکوه، در سطحی دیگر، مراسمی برای تجدید بیعت امت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای است و ما امیدواریم خداوند متعال سایه پربرکت ایشان را برای حفظ نظام و هدایت امت اسلام مستدام بدارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اهمیت راهپیمایی روز قدس را در سطح بینالمللی یادآور شد و گفت: حضور ما در این راهپیمایی، فریادی است در جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نشان دادن انزجار از ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی و این حضور، پیامی روشن به جهانیان است که ملت ایران، مدافع مظلومان و پایبند به آرمان آزادی قدس شریف خواهد ماند.
قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر اینکه موضوع فلسطین اولویت نخست جهان اسلام است و ملت ایران از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
