ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب راه مقاومت را ادامه خواهد داد

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهادت امام شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به همه کسانی که آزاد می‌اندیشند و آزاد زندگی می‌کنند و همچنین به ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گویم و امروز دوازدهمین روزی است که رهبر بزرگوار شهید شده و به آسمان پر کشیده‌اند، اما ملت بزرگ ایران خود رهبری کرده و راه را ادامه داده‌اند.



تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به فلسفه نامگذاری روز قدس افزود: روز قدس به معنای روز استقلال و آزادی و نماد مبارزه با ظالمان، غاصبان و اشغالگران رژیم صهیونیستی است و این روز همچنین روز دفاع از فلسطین مظلوم و همه مظلومان عالم به شمار می‌رود و روزی است که مسلمانان از قبله اول خود دفاع می‌کنند.



وی ادامه داد: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی این روز را پایه‌گذاری کرد، رهبر شهید انقلاب اسلامی آن را استمرار بخشید و مسیر آن را ترسیم کرد و امروز نیز رهبر بزرگوار ما حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای همان راه را به مردم نشان داده‌اند و مردم نیز با حضور گسترده خود آمده‌اند تا وفاداری‌شان را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کنند.



وی تصریح کرد: پیام این اجتماع عظیم و کم‌سابقه این است که مردم راه خود را پیدا کرده‌اند و از تهدیدها و ارعاب دشمن هراسی ندارند. تجهیزات نظامی دشمن نیز هیچ تأثیری در اراده این ملت ندارد؛ همان‌گونه که رهبر بزرگ ما فرمودند در این روزها ملت خودشان رهبری کردند، زیرا راه و رسم رهبری و پیروی از رهبر را آموخته‌اند.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد ادامه داد: ما نیز امروز در این راهپیمایی حضور یافته‌ایم تا به نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش، سپاه و همه کسانی که از کیان اسلام دفاع می‌کنند اعلام وفاداری و پشتیبانی کنیم.



وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با رهبری معظم خود بار دیگر بیعت می‌کنند و اعلام می‌دارند که تا آخرین نفس در راه اسلام ایستاده‌اند، پشت سر رهبری حرکت خواهند کرد و انتقام خون همه شهدا را خواهند گرفت.