سرهنگ دانش فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان مانور عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان، ۳۵ کوره زغال در منطقه «میان‌سراوان» بخش سرفیروزآباد شناسایی و تخریب شد.

وی افزود: این عملیات با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و شهرستان‌های تابعه و با هدف مقابله با تخریب جنگل‌ها، تولید غیرمجاز زغال و صیانت از عرصه‌های طبیعی استان انجام گرفت.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۱۰ تن چوب و ۸۰۰ کیلوگرم زغال نیز کشف و جمع‌آوری و از چرخه فعالیت‌های غیرمجاز خارج شد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی مأموریتی مستمر است، گفت: نیروهای یگان حفاظت با هرگونه تعرض به عرصه‌های ملی، قطع غیرمجاز درختان و فعالیت کوره‌های غیرمجاز زغال با جدیت برخورد خواهند کرد.

فیلی خاطرنشان کرد: تخریب ۳۵ کوره زغال در منطقه میان‌سراوان پیام روشنی برای متخلفان دارد و عرصه‌های طبیعی استان کرمانشاه محل جولان سودجویان نخواهد بود.

وی همچنین بر استمرار گشت‌های حفاظتی و افزایش حضور نیروهای یگان در مناطق حساس استان تأکید کرد و افزود: صیانت از جنگل‌ها و مراتع تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست و همراهی مردم و جوامع محلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تخریب سرمایه‌های طبیعی داشته باشد.