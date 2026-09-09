جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مانور حفاظتی در منطقه «میانسراوان» بخش سرفیروزآباد اظهار کرد: این مانور با حضور نیروهای یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و شهرستانهای تابعه برگزار شد و یکی از اهداف اصلی آن، شناسایی و برخورد با کورههای غیرمجاز زغال و جلوگیری از ادامه تخریب پوشش جنگلی منطقه بود.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۳۵ کوره زغال تخریب و ۱۰ تن چوب و ۸۰۰ کیلوگرم زغال کشف و جمعآوری شد که این موضوع نشاندهنده ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و حضور میدانی نیروها در عرصههای منابع طبیعی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: منابع طبیعی متعلق به نسل امروز و فرداست و اجازه نخواهیم داد سودجویی عدهای محدود، سرمایههای طبیعی منطقه را از بین ببرد.
ولیپور تصریح کرد: گشت و پایش عرصههای منابع طبیعی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفانی که اقدام به تخریب عرصههای ملی، قطع غیرمجاز درختان و تولید غیرمجاز زغال کنند، برابر قانون برخورد میشود.
وی در ادامه ضمن قدردانی از محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به دلیل تأکید بر برخورد جدی با متخلفان، از همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستانهای تابعه و سایر دستگاههای متولی که در اجرای این عملیات مشارکت داشتند، تشکر کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: حفاظت واقعی از جنگلها زمانی محقق میشود که مردم نیز خود را در صیانت از این سرمایه ملی سهیم بدانند و در صورت مشاهده موارد تخلف، موضوع را به دستگاههای متولی اطلاع دهند.
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