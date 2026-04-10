قائد شهید سیدالشهدای دوران غیبت کبری حضرت حجت(عج) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر اجاقنژاد شامگاه جمعه در دیدار اصحاب رسانه استان قم با خانواده شهیدان احمدیان، از شهدای حمله اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی، با تسلیت ایام اربعین شهادت قائد امت، اظهار کرد: شهید آیتالله العظمی خامنهای سیدالشهدای دوران غیبت کبری حضرت حجت(عج) هستند.
وی در ادامه با تبیین جایگاه والای شهدا در نظام هستی افزود: شهدا برگزیدگان خاص الهیاند و این مرتبه والا، نشاندهنده عنایت ویژه پروردگار به بندگان خالصی است که جان خود را در راه حق تقدیم کردهاند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به شرایط ویژه روزهای اخیر تصریح کرد: حوادثی که در این بازه زمانی کوتاه رخ داده، در تاریخ معاصر و حتی در بسیاری از مقاطع مهم گذشته، کمسابقه و بینظیر است.
وی بیان کرد: مقاومتی که امروز از سوی مردم ایران اسلامی در خیابان ها به نمایش گذاشته میشود، نمونهای ممتاز در تاریخ است و گستره این ایستادگی را حتی پس از بعثت پیامبر اسلام(ص) نیز کمتر میتوان مشاهده کرد.
وی گفت: امروز جبهه حق و باطل در صریحترین شکل خود مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند، در یک سو اوج خشونت، قساوت و فساد دیده میشود و در سوی دیگر، اقتدار، زیبایی، ایمان و مقاومت ملتها جلوهگر است و این صحنه، آزمونی بزرگ برای انسان معاصر است و همه در معرض سنجش الهی قرار دارند.
حجت الاسلام اجاقنژاد افزود: همانگونه که در قیامت اعمال انسانها آشکار میشود، امروز نیز عرصهای فراهم شده تا مواضع، رفتارها و انتخابهای افراد و ملتها در معرض دید همگان قرار گیرد و از خداوند میخواهیم ما را در ادامه راه شهدا یاری کند تا در برابر عظمت آنان شرمنده نباشیم.
وی با اشاره به تجربه تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از حادثه ترور در مسجد ابوذر بیان کرد: ایشان پس از آن واقعه فرمودند که در آن لحظه گمان کردهاند از دنیا رفتهاند، اما پس از نجات، این معنا برایشان روشن شد که گویا خداوند متعال ایشان را برای مأموریتی بزرگ حفظ کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با پیوند دادن فرهنگ اربعین با استمرار نهضت حسینی ادامه داد: پس از عاشورای حسینی، این حضرت زینب کبری(س) بود که ندای مظلومیت سیدالشهدا(ع) را به گوش تاریخ رساند و کاروان اربعین، پیام کربلا را زنده نگه داشت و از همین رو، این نهضت تا امروز مسیر نجات بشریت را روشن ساخته است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: امروز نیز با وجود حملات و تجاوزهای دشمنان به ایران اسلامی، مردم در صحنه حضور دارند و هر جا که انقلاب نیازمند حمایت بوده، با بصیرت و احساس تکلیف وارد میدان شدهاند و حماسهآفرینیهای این روزهای ملت ایران در تجمعات و صحنههای مختلف، گواه همین روحیه است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش از یک قرن از عمر پربرکت خود را، از سالهای پیش از پیروزی انقلاب تا امروز، در میدان جهاد تبیین، مبارزه با رژیم ستمشاهی و پاسداری از عزت ایران اسلامی سپری کردند و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام اجاقنژاد با مقایسه شرایط امروز با دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جنگ امروز از جهات مختلف با دوران دفاع مقدس قابل مقایسه نیست و اکنون بیداری ملتها حتی در آمریکا و اروپا نیز قابل مشاهده است و آزادیخواهان جهان، جنایات رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن را محکوم میکنند.
قم- تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: شهید آیتالله العظمی خامنهای سیدالشهدای دوران غیبت کبری حضرت حجت(عج) هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر اجاقنژاد شامگاه جمعه در دیدار اصحاب رسانه استان قم با خانواده شهیدان احمدیان، از شهدای حمله اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی، با تسلیت ایام اربعین شهادت قائد امت، اظهار کرد: شهید آیتالله العظمی خامنهای سیدالشهدای دوران غیبت کبری حضرت حجت(عج) هستند.
