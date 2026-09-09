به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین کلنگزنی مدرسه ۱۵ کلاسه حاج حسین رشید حسینزاده در تبریز، با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، اظهار کرد: آذربایجان شرقی در حوزه مدرسهسازی در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و باید این جایگاه حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به توجه دولت به توسعه فضاهای آموزشی افزود: رئیسجمهور به صورت مستمر روند پیشرفت نهضت مدرسهسازی و وضعیت فضاهای آموزشی را از استانداران پیگیری میکند و این موضوع نشاندهنده اهمیت آموزش و پرورش در سیاستهای دولت است.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: رئیسجمهور حتی در شرایط حساس کشور نیز مسائل مربوط به مدرسهسازی و کیفیت آموزش را دنبال میکند و این رویکرد، ضرورت توجه جدیتر مسئولان به توسعه زیرساختهای آموزشی را نشان میدهد.
سرمست همچنین از مشارکت خیرین مدرسهساز در توسعه فضاهای آموزشی استان قدردانی کرد و گفت: خیرین آذربایجان شرقی همواره در این حوزه پیشگام بودهاند و با حضور و مشارکت خود نقش مهمی در ساخت و توسعه مدارس ایفا کردهاند.
وی با اشاره به استمرار فرهنگ نیکوکاری در میان خانواده خیرین مدرسهساز اظهار کرد: تداوم این نگاه خیرخواهانه میتواند زمینهساز توسعه فضاهای آموزشی و فراهم شدن شرایط بهتر برای تحصیل دانشآموزان باشد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به دخترانه بودن مدرسه ۱۵ کلاسه حاج حسین رشید حسینزاده، بر اهمیت آموزش و تربیت دختران تأکید کرد و گفت: تربیت صحیح دختران نقش تعیینکنندهای در آینده جامعه دارد، چراکه مادران آینده در تربیت نسلهای بعدی نقش اساسی خواهند داشت.
سرمست همچنین مدرسه را یکی از مهمترین کانونهای تربیتی جامعه دانست و افزود: مدرسه باید علاوه بر آموزشهای علمی، زمینه آموزش مهارتهای زندگی، اخلاق و مهارتهای اجتماعی را نیز برای دانشآموزان فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه زمانی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد که در کنار آموزش علمی، به ابعاد تربیتی و مهارتی دانشآموزان نیز توجه شود.
بر اساس این گزارش، مدرسه ۱۵ کلاسه حاج حسین رشید حسینزاده در زمینی با زیربنای سه هزار و ۳۰۰ مترمربع احداث میشود و برای اجرای آن ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
از مجموع اعتبار مورد نیاز این پروژه، ۶۰ میلیارد تومان توسط خیر مدرسهساز، حاج حسین رشید حسینزاده، تأمین میشود و دولت نیز ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح مشارکت خواهد کرد.
احداث این مدرسه در ادامه روند توسعه فضاهای آموزشی و تقویت زیرساختهای آموزش و پرورش در تبریز دنبال میشود و قرار است با تکمیل آن، بخشی از نیازهای آموزشی دانشآموزان این منطقه تأمین شود.
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