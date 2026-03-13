امام جمعه عسلویه: وحدت و انسجام ملی عامل پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه تبعیت از، قرآن. نبی وامام ونائب الامام امری کلامی وفقیهی است اظهار کرد: در زمان غیبت تبعیت از ولی فقیه تبعیت از امام است.

وی اضافه کرد: انتخاب شایسته فقیه مجاهد، اهل معنویت، تربیت شده مکتب امامت، خلف صالح امام شهید و ادامه دهنده راه امامین بزرگوار انقلاب توسط مجلس شریف خبرگان با هوشیاری و درایت خبرگان امت بارقه‌ای از امید داشت و باعث تسکین قلوب مالا مال از اندوه شد

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی جانکاه است افزود: این رویداد عظیم اگرچه ضایعه‌ای جانکاه است، اما بستر تجلی سنت‌های الهی و ارتقای امت به مرتبه‌ای بالاتر از ایمان و بصیرت شد.

وی با بیان اینکه تجاورگران مقصرند ما مدافع هستیم ادامه داد: اقدام نظامی آنها نه تنها امنیت منطقه را به خطر انداخت، بلکه زیرساخت‌های حیاتی انرژی، مسیرهای کشتیرانی و ثبات اقتصادی کشورهای همسایه را نیز هدف غیرمستقیم قرار داد.

محمدی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی داخلی در برابر دشمن متجاوز از عوامل پیروزی است گفت: جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، ریشه در تقابل تمدنی و بنیادین جبهه حق و باطل دارد. انقلاب اسلامی با قطع دست استکبار از منابع ایران، این کشور را به نماد مقاومت تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: دلایل اصلی این جنگ شامل شکست هیمنه رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی، دین و دانش بومی ایران به عنوان عامل مزاحمت راهبردی برای غرب، نگرانی از توانمندی هسته‌ای ایران و دستیابی به دانش فراهسته‌ای است و اتحاد ملی و انسجام ایران، محاسبات جبهه استکبار را باطل کرد.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه تنگه هرمز تعطیل و اقتدار ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد ادامه داد: از بین بردن اقتصاد منطقه و جهان خسارتی است که مسئولیت آن متوجه متجاوزان است.

وی تصریح کرد: تنها راه خروج از این بن بست پذیرش واقعیت های ژئو پلیتیکی منطقه از جمله نقش تثبیت شده ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و تعامل واقع‌بینانه با آن است.

محمدی ادامه داد: به تاکید مقام معظم رهبری ما با همسایگان دوست هستیم ولی آنان باید تکلیفشان معلوم کنند نباید خاکشان در اختیار متجاوزان قرار دهند.