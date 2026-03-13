۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

امام جمعه عسلویه: وحدت و انسجام ملی عامل پیروزی است

بوشهر- امام جمعه عسلویه گفت: وحدت و انسجام داخلی در برابر دشمن متجاوز از عوامل پیروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه تبعیت از، قرآن. نبی وامام ونائب الامام امری کلامی وفقیهی است اظهار کرد: در زمان غیبت تبعیت از ولی فقیه تبعیت از امام است.

وی اضافه کرد: انتخاب شایسته فقیه مجاهد، اهل معنویت، تربیت شده مکتب امامت، خلف صالح امام شهید و ادامه دهنده راه امامین بزرگوار انقلاب توسط مجلس شریف خبرگان با هوشیاری و درایت خبرگان امت بارقه‌ای از امید داشت و باعث تسکین قلوب مالا مال از اندوه شد

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی جانکاه است افزود: این رویداد عظیم اگرچه ضایعه‌ای جانکاه است، اما بستر تجلی سنت‌های الهی و ارتقای امت به مرتبه‌ای بالاتر از ایمان و بصیرت شد.

وی با بیان اینکه تجاورگران مقصرند ما مدافع هستیم ادامه داد: اقدام نظامی آنها نه تنها امنیت منطقه را به خطر انداخت، بلکه زیرساخت‌های حیاتی انرژی، مسیرهای کشتیرانی و ثبات اقتصادی کشورهای همسایه را نیز هدف غیرمستقیم قرار داد.

محمدی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی داخلی در برابر دشمن متجاوز از عوامل پیروزی است گفت: جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، ریشه در تقابل تمدنی و بنیادین جبهه حق و باطل دارد. انقلاب اسلامی با قطع دست استکبار از منابع ایران، این کشور را به نماد مقاومت تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: دلایل اصلی این جنگ شامل شکست هیمنه رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی، دین و دانش بومی ایران به عنوان عامل مزاحمت راهبردی برای غرب، نگرانی از توانمندی هسته‌ای ایران و دستیابی به دانش فراهسته‌ای است و اتحاد ملی و انسجام ایران، محاسبات جبهه استکبار را باطل کرد.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه تنگه هرمز تعطیل و اقتدار ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد ادامه داد: از بین بردن اقتصاد منطقه و جهان خسارتی است که مسئولیت آن متوجه متجاوزان است.

وی تصریح کرد: تنها راه خروج از این بن بست پذیرش واقعیت های ژئو پلیتیکی منطقه از جمله نقش تثبیت شده ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و تعامل واقع‌بینانه با آن است.

محمدی ادامه داد: به تاکید مقام معظم رهبری ما با همسایگان دوست هستیم ولی آنان باید تکلیفشان معلوم کنند نباید خاکشان در اختیار متجاوزان قرار دهند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها