به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از نامزدی جیانی اینفانتینو برای یک دوره جدید حمایت نخواهد کرد؛ چرا که این نهاد بین‌المللی در برخی مسائل مربوط به نحوه مدیریت و برگزاری جام جهانی، شفافیت کافی نداشته است.

فدراسیون فوتبال بلژیک از جمله نسبت به پروژه «FIFA Forward Enterprise» انتقاد کرده و معتقد است برخی تصمیم‌ها و برآوردهای مهم در این طرح به اندازه کافی توجیه نشده‌اند و همین موضوع درباره شفافیت و نحوه حکمرانی فیفا ابهاماتی ایجاد کرده است.

فدراسیون بلژیک اعلام کرده که در این زمینه با یوفا هم‌نظر است و همراه با این کنفدراسیون خواستار دریافت توضیحات روشن درباره روند تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی فیفا شده است.

دومین دلیل بلژیک به پرونده فولارین بالوگان، مهاجم آمریکایی، در جریان جام جهانی مربوط می‌شود. محرومیت این بازیکن پس از اخراج در دیدار قبلی، پیش از بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بلژیک لغو شد.

فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد از فیفا درباره این تصمیم توضیح خواسته و خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه برخورد با موارد مشابه در آینده شده است، اما دو ماه پس از این اتفاق همچنان پاسخ رضایت‌بخشی دریافت نکرده است.

پاسکال فن‌دام رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک گفت: دو ماه پس از این اتفاق، می‌بینیم که پرسش‌های ما همچنان بدون پاسخ مانده است. او خواستار ارائه توضیحات لازم و اصلاح احتمالی روندها شد تا موارد مشابه در آینده به شکلی شفاف، منسجم و مؤثر مدیریت شوند.

فدراسیون بلژیک همچنین درخواست کرده است پرونده بالوگان در دستور کار نشست بعدی شورای فیفا که قرار است ۱۵ اکتبر برگزار شود، قرار گیرد. فن‌دام نیز عضو این شورا است.

فدراسیون فوتبال بلژیک در عین حال تأکید کرده که همچنان برای همکاری سازنده با فیفا آمادگی دارد، اما معتقد است این مسائل باید با شفافیت و دقت بیشتری مدیریت شوند تا حکمرانی مطلوب و اعتبار فوتبال بین‌المللی حفظ شود.