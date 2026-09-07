  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

تقدیر ویژه از قهرمانان جهان کرواسی؛

اهدای پاداش به ۵ طلایی کشتی ایران و حسن رنگرز

اهدای پاداش به ۵ طلایی کشتی ایران و حسن رنگرز

پاداش ویژه‌ای از سوی فدراسیون کشتی به حسن رنگرز، محمدهادی ساروی، سعید اسماعیلی، امین میرزازاده، رحمان عموزاد و غلامرضا فرخی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی از ۵ قهرمان طلایی ایران و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، به دلیل اقدام ارزشمند و جوانمردانه آنان در مراسم انتخاب برترین‌های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد. در حاشیه تمرین تیم ملی کشتی فرنگی، رئیس فدراسیون کشتی با حضور در سالن بدنسازی شهید حسین شکوری، پاداش ویژه فدراسیون را به حسن رنگرز، محمدهادی ساروی، سعید اسماعیلی، امین میرزازاده، رحمان عموزاد و غلامرضا فرخی اهدا کرد.

در مراسم انتخاب برترین‌های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴، امیرحسین زارع به عنوان بهترین ورزشکار سال و پژمان درستکار به عنوان بهترین سرمربی سال انتخاب شدند. با توجه به اینکه کشتی ایران در رقابت‌های جهانی با کسب ۶ مدال طلا و قهرمانی هر دو تیم آزاد و فرنگی، سالی درخشان را پشت سر گذاشت، همه قهرمانان طلایی و سرمربی هر دو تیم شایستگی کسب این عناوین را داشتند.

کد مطلب 6940104
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها