به گزارش خبرگزاری مهر، «انقلابی خندان»، روایت‌هایی از زندگی و زمانه رهبر شهید امام خامنه‌ای، با مقدمه محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ایتالیا در انتشارات مشترک گرین پالم و ماریو پاسکاله، از اول سپتامبر به کتابفروشی‌ها و درگاه‌های فروش آمده است. این اثر را نیکولا دی کولا به ایتالیایی ترجمه و به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، تقدیم علاقه‌مندان ایران در شرایط پس از ترور و تهاجم آمریکایی‌صهیونی قرار گرفته است.

تاریخ ملت‌ها تنها در صفحات تقویم رقم نمی‌خورد؛ بلکه در لحظاتی سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرد که اراده، ایمان و کرامت انسانی در برابر ظلم، تجاوز و بی‌عدالتی قد برمی‌افرازند و از دل رنج‌ها و فداکاری‌ها، حماسه‌ای ماندگار متولد می‌شود. حادثه تلخ و جانکاهی که در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه 2026 رخ داد و به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران ، جمعی از فرماندهان برجسته نیروهای مسلح و تعداد زیادی از مردم بی‌دفاع بویژه 168 دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب انجامید، زخمی عمیق بر وجدان بشری و ضمیر آزادگان جهان بر جای گذاشت. این رخداد، صرفاً فقدان شخصیت‌هایی بزرگ نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی انسان‌ها به ارزش‌های والای عدالت، استقلال، آزادی و حرمت انسان محسوب می‌شد. در چنین روزهای اندوه‌بار و سرنوشت‌سازی، دفتر یادبودی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا گشایش یافت، به کانونی برای تجلی همدلی، همبستگی و وجدان بیدار انسانی تبدیل شد. شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، اجتماعی و نیز شهروندان شریف ایتالیا، فارغ از تفاوت‌های فکری و گرایش‌های گوناگون، با نگارش پیام‌هایی سرشار از احساس، اخلاق، احترام و انسانیت، همراهی خود را با ملت ایران ابراز کردند.

آنچه در این پیام‌ها بیش از هر چیز جلوه‌گر است، صرفاً ابراز تأسف و همدردی نیست؛ بلکه آیینه‌ای از فرهنگ، اخلاق، انسانیت و شرافت انسانی‌اند؛ گواهی روشن بر اینکه در جهانی آکنده از هیاهوی قدرت و منافع، هنوز انسان‌هایی هستند که زبان عدالت را می‌فهمند، درد مظلومیت را احساس می‌کنند و در برابر رنج دیگران سکوت را جایز نمی‌شمارند. واژگان این نوشته‌ها، آمیخته با ادب، فرهیختگی و مسئولیت اخلاقی است و نشان می‌دهد که وجدان انسانی، مرزهای جغرافیا، زبان و ملیت را در می‌نوردد و انسان‌ها را در دفاع از کرامت بشر به یکدیگر پیوند می‌دهد.

این کتاب، مجموعه‌ای از همین صداهای صادق و شریف است؛ صداهایی که از قلب ایتالیا برخاسته‌اند و به نشانه احترام به مقام شهیدان، همدردی با ملت ایران و دفاع از اصول انسانی به ثبت رسیده‌اند. هر پیام، سندی است از پیوند میان دو ملت کهن؛ دو ملتی که تاریخ و فرهنگ آنان سرشار از احترام به دانش، معنویت، عدالت و ارزش‌های والای انسانی است. سندی تاریخی است که برای آیندگان روایت خواهد کرد چگونه در روزگاری دشوار، انسان‌هایی از فرهنگ‌ها و باورهای گوناگون در کنار یکدیگر ایستادند و با واژگان خود پلی از دوستی، احترام و همدلی میان ملت‌ها ساختند.

امروز که این صفحات پیش روی خوانندگان گشوده می‌شود، نه تنها یاد و نام شهیدان گرامی داشته می‌شود، بلکه جلوه‌ای از همبستگی جهانی در برابر خشونت و بی‌عدالتی نیز به تصویر کشیده می‌شود. این نوشته‌ها گواه آن هستند که حقیقت را نمی‌توان خاموش کرد و یاد مردان و زنانی که در راه آرمان‌های بزرگ جان خویش را فدا می‌کنند، در حافظه ملت‌ها جاودانه خواهد ماند. امید آنکه این مجموعه نه تنها یادآور رنج‌ها و فداکاری‌های گذشته، بلکه الهام‌بخش آینده‌ای باشد که در آن عدالت بر زور، حقیقت بر تحریف، و انسانیت بر خشونت و تجاوز غلبه یابد؛ آینده‌ای که در آن ملت‌ها، با تکیه بر احترام متقابل و ارزش‌های مشترک انسانی، جهانی شایسته‌تر برای نسل‌های آینده بنا کنند.