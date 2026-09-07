نشست هماهنگی بازی آسیایی استقلال در عراق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان باشگاه استقلال ایران (سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال) و مسئولان و نهادهای مرتبط در استان بصره در نشست‌های هماهنگی، آخرین تمهیدات لازم برای برگزاری دیدار این تیم برابر السد قطر را مورد بررسی قرار دادند.

این نشست‌ها با هدف هماهنگی میان باشگاه استقلال و مسئولان محلی بصره و همچنین برنامه‌ریزی برای تأمین شرایط و الزامات برگزاری این دیدار برگزار شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم فوتبال استقلال روز ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) در ورزشگاه بین‌المللی بصره از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به مصاف السد قطر خواهد رفت؛ دیداری که در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود.

مسئولان استان بصره نیز در این نشست‌ها بر فراهم کردن مقدمات لازم برای میزبانی از این مسابقه تأکید کردند.