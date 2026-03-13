به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دماوند با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین ابعاد مختلف روز جهانی قدس، تبیین سیره امامین انقلاب و همچنین تحلیل تحولات اخیر منطقه و مسائل روز کشور پرداخت.

امام جمعه دماوند در خطبه اول با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: «التقوی اجتنابٌ؛ تقوا خودداری از گناه است». وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) افزود: انسان متقی سه علامت دارد: اخلاص در عمل، آرزوی کوتاه و غنیمت شمردن فرصت‌ها.

فتاح‌دماوندی ضمن تقدیر و تشکر از مردم مؤمن و انقلابی دماوند که در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند، گفت: اجر شما با خدای متعال است. وی با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی اظهار داشت: در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) در پیامی تاریخی، خطر رژیم غاصب صهیونیستی را گوشزد کردند و از عموم مسلمانان جهان خواستند برای قطع دست این غاصب و پشتیبانانش به هم بپیوندند.

خطیب جمعه دماوند با اشاره به فرمان تاریخی امام (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، خاطرنشان کرد: امام راحل این روز را از ایام قدر دانستند که می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت مردم فلسطین باشد. وی تأکید کرد: قدس برای پیروان همه ادیان الهی مقدس است، چرا که میعادگاه عروج پیامبر اکرم (ص) به معراج و اولین قبله مسلمانان است.

وی روز قدس را صرفاً روز فلسطین ندانست و تصریح کرد: روز قدس، روز اسلام، روز همه مسلمین جهان و روز حضرت محمد (ص) است. مسلمانان باید با فتح قدس شریف و اخراج اشغالگران، پرچم حکومت اسلامی را برافراشته و مقدمات ظهور حضرت بقیة الله (عج) را فراهم کنند.

امام جمعه دماوند با استناد به حدیث رسول خدا (ص) که فرمودند: «کسی که به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست»، گفت: ۷۸ سال است که برادران و خواهران مسلمان ما در فلسطین از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند و همه ما در این باره مسئولیم. وی مسئله فلسطین را نه فقط یک موضوع اسلامی و عربی، بلکه یک مسئله بشری و انسانی دانست و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بر پایه زورگویی، خشونت و قتل شکل گرفته و بزرگترین خطر برای ملت‌های منطقه است.

وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها به دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستند، اظهار داشت: اما با بیداری ملت‌های اسلامی و با طوفان‌الاقصی و تکبیرهای مسلمین، این آرزوی نحس به گورستان خواهد رفت.

فتاح‌دماوندی در بخش دیگری از سخنان خود، امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را خار چشم اسرائیل و استخوان گلوگیر آمریکا توصیف کرد. وی با اشاره به مکتب انسان‌ساز و شهیدپرور جمهوری اسلامی ایران گفت: شهید سلیمانی یکی از تربیت‌شدگان این مکتب بود که با شهادتش تکثیر شد و عطر شهادت‌طلبی و دفاع از مظلوم را در جهان منتشر کرد.

وی در ادامه با اشاره به توطئه‌های دشمنان افزود: دشمن صهیونیستی فکر می‌کرد با اقدامات تروریستی می‌تواند صدای ظلم‌ستیزی ملت ایران را خاموش کند، اما اکنون می‌بیند که ملت ایران یکپارچه فریاد شده‌اند. وی شهادت رهبری را موجب بزرگ‌تر و اثرگذارتر شدن ایشان دانست و تأکید کرد: خون مطهر امام خامنه‌ای به شمشیری تبدیل شده است که بر فرق تروریست‌ها فرود می‌آید.

خطیب جمعه دماوند اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را حکیمانه، امیدوارکننده و دشمن‌شکن خواند و آن را بیانیه راهبردی فصل جدید انقلاب اسلامی ایران دانست. وی با تأکید بر ادامه راه خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، از نقش عمارگونه مردم در هدایت کشتی انقلاب تقدیر کرد.

وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: به فرمان رهبر شجاع و مقتدر، غرامت ضررهای وارد شده به کشور در این جنگ را خواهیم گرفت و در غیر این صورت، به میزان خسارت وارده، به دشمن آسیب خواهیم زد.

فتاح‌دماوندی با بیان اینکه حاکمیت تنگه هرمز قانوناً منحصر به جمهوری اسلامی ایران است، گفت: از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم دریافت حق عبور (ترانزیت) از تمامی شناورها در تنگه هرمز را عملیاتی کنند. وی تأکید کرد که ایران باید تمامی شناورهای حامل نفت و کالای رژیم صهیونیستی و آمریکا را قبل از عبور از تنگه هرمز مصادره کند. وی با اشاره به لزوم دریافت غرامت از آمریکا و متحدانش، افزود: پشتوانه تصمیمات رهبری معظم انقلاب، اتحاد ملی ایرانیان است.

امام جمعه دماوند در پایان خطبه‌های خود، از حضور و همراهی مردم فهیم شهرستان دماوند در تجمعات اخیر تقدیر و تشکر کرد. وی از کارکنان دستگاه‌های خدماتی، اطلاعاتی، امنیتی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و نیروهای مخلص بسیج که در ایام جنگ شبانه‌روز به مردم خدمت کردند، قدردانی نمود. همچنین از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فعالان فرهنگی که با سیاه‌پوشی و نصب تمثال‌ها، فضاسازی مناسب را انجام دادند، تشکر کرد.

وی در عین حال از برخی کسبه گرانفروش و مغازه‌دارانی که در این عزای ملی با مردم سوگوار همراهی نکردند، به شدت گله‌مند شد و مراتب نارضایتی و ناراحتی مردم را به آنان اعلام کرد.