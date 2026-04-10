امام جمعه دماوند: تنگه هرمز نقطه ضعف نظامی و مالی آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، امام جمعه دماوند، در خطبه‌های این هفته با سفارش به تقوا و استناد به آیات الهی، بر لزوم صبر و پرهیزگاری در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» گفت: خدای متعال با اهل تقوا و پشتیبان پرهیزکاران است و اگر کسی خدا را پشتیبان خود کند، دیگر هیچ غمی ندارد.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه اگر تقوا و صبر در کنار هم قرار گیرند، مکر و حیله دشمنان هیچ زیانی به مردم نمی‌رساند، افزود: انسان با تقوا و ملت پرهیزکار فقط از خدا می‌ترسد و از های و هوی دشمنان هراسی ندارد. کار شیاطین جن و انس، ترساندن مردم و ایجاد ناامیدی است.

وی با اشاره به شگفتی جهانیان از جرأت و شجاعت ایرانیان تصریح کرد: هر چقدر تهدید آمریکا بیشتر می‌شود، حضور مردم ایران در صحنه دفاع از کشور بیشتر می‌شود. خداست که به این مردم دل‌گرمی داده است.

فتاح‌دماوندی در ادامه دلیل ماندگاری ملت ایران در صحنه جنگ را عدم هراس از شهادت و استقبال از مرگ به عنوان سعادت دانست و افزود: ملت بزرگ ایران تا روزی که حق کامل خود را نگیرد و دشمن متکبر را خوار و ذلیل نکند، به جهاد مقدس خود ادامه خواهد داد. بزرگترین قدرت نظامی و مالی دنیا یعنی آمریکا در برابر ملت شجاع ما کم آورده است.

وی تأکید کرد: فرزندان ایران، زیرساخت‌های نظامی و نیروی انسانی دشمن را نابود کردند و دست بالای ایران در میدان به وضوح قابل مشاهده است. در زمان آتش‌بس، دست نیروهای مسلح ایران روی ماشه است و اگر دشمنان غلطی بکنند، درهای جهنم را به روی آنها باز می‌کنیم.

امام جمعه دماوند با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها پس از طرح مذاکره، گفت: رهبر عزیز انقلاب، حضور مردم در خیابان و مسجد را رکن اصلی اقتدار و پشتیبان دیپلماسی می‌دانند. شرکت مردم در پویش «جان فدای ایران» اقتدار ملی ما را به رخ دشمن کشیده است.

وی با انتقاد شدید از رسانه‌های معاند مانند اینترنشنال، آن‌ها را خیرخواه ایران ندانست و افزود: آنچه جمهوری اسلامی ما را تهدید می‌کند، زور نظامی آمریکا نیست، بلکه فریب تبلیغاتی و گول رسانه‌ای است. ما به آمریکا هیچ اعتمادی نداریم و آنها را دروغگو و عهدشکن می‌دانیم.

فتاح‌دماوندی با اشاره به تنگه هرمز به عنوان نقطه ضعف مالی و نظامی دشمن، اظهار داشت: ایران با بستن تنگه هرمز اعصاب ترامپ را خرد کرده است. ورود ایران به مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز، بشارت ابرقدرت شدن جمهوری اسلامی است. همسایگان جنوبی ایران خواسته یا ناخواسته باید به چهارمین ابرقدرت جهان سلام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، آمریکا را به حماقت متهم کرد و گفت: آمریکا باعث شد ایران از طریق تنگه هرمز قدرتمندتر شود. ترامپ هر کاری کرد به ضررش تمام شد. الحمد لله الذی جعل أعداءنا من الحمقاء (ستایش خدایی که دشمنان ما را از کم‌خردان قرار داد).

امام جمعه دماوند در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر لزوم وحدت شیعه و سنی در دفاع از اسلام تأکید کرد و گفت: مدیون ایثارگری‌های شهیدان هستیم و هرچه داریم از برکت خون شهداست. راه علمداران جهاد و شهادت را ادامه خواهیم داد.