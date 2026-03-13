الماسی: برقراری امنیت کامل در مرزها؛ شایعات تخلیه پاوه صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در شهرستان پاوه با قدردانی از جانفشانی دلاورمردان این مرز و بوم در دفاع از تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: امنیت پایدار کشور مرهون خون پاک شهدایی است که برای حفظ وجب به وجب خاک ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به شرایط امنیتی منطقه افزود: آنچه امروز در مناطق مرزی شاهد آن هستیم حاصل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی است.

فرماندار پاوه در ادامه با اشاره به برخی شایعات منتشر شده درباره تخلیه این شهرستان یا ورود گروهک‌های معاند به منطقه تصریح کرد: شاید در برخی فضاها چنین مطالبی مطرح شده باشد، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است و امنیت در مرزهای شهرستان پاوه به طور کامل برقرار است.

وی ادامه داد: مردم شریف ایران اسلامی و به ویژه ساکنان مناطق مرزی این امنیت را به خوبی لمس می‌کنند و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

الماسی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های مرزی و اقتصادی در شهرستان پاوه خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی نیز اجازه ندادیم فعالیت‌های مرزی متوقف شود و تردد و مبادلات اقتصادی در مرز شوشمی و دیگر نقاط مرزی شهرستان با قدرت ادامه دارد.

فرماندار پاوه اضافه کرد: خوشبختانه حتی یک روز نیز مرز شوشمی تعطیل نشده و فعالیت‌های اقتصادی و مرزی طبق روال در حال انجام است.

وی در پایان با قدردانی از اعضای شورای تأمین شهرستان به دلیل تلاش‌های مستمر برای حفظ نظم و امنیت، از حضور گسترده و حماسی مردم پاوه در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز تقدیر کرد.