تجارت در مرزهای قصرشیرین حتی یک روز متوقف نشد

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور، مردم شهرستان قصرشیرین همراهی کامل با سیاست‌های نظام داشته‌اند و در این مدت هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشده است.

وی افزود: در این شرایط هم مردم و هم مسئولان پای کار بوده‌اند و نیروهای مسلح نیز با اقتدار کامل امنیت نوار مرزی ۱۸۵ کیلومتری شهرستان را در اختیار داشته‌اند و همچنان این امنیت به شکل مطلوب برقرار است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به وضعیت بازار شهرستان گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز مدیریت مناسبی انجام شده و نظارت کامل بر بازار وجود دارد، به‌گونه‌ای که اقلام مورد نیاز مردم به وفور در بازار عرضه می‌شود.

شفیعی ادامه داد: در حوزه تجارت و مبادلات مرزی نیز فعالیت‌ها به صورت عادی و حتی پررونق‌تر از گذشته در جریان بوده و در تمام این مدت حتی یک روز هم فعالیت در پایانه‌های مرزی بین‌المللی خسروی و پرویزخان متوقف نشده است.

وی بیان کرد: مبادلات تجاری در این مرزها با جدیت، دقت و احترام بیشتری نسبت به گذشته دنبال شده و همین موضوع موجب افزایش رونق تجارت در مقایسه با دوره‌های قبل شده است.

فرماندار قصرشیرین همچنین به تعامل با کشور عراق اشاره کرد و گفت: ارتباط و همکاری با همسایگان عراقی در این مدت بسیار مناسب و قابل تقدیر بوده و این تعاملات نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های مرزی داشته است.

شفیعی در پایان با اشاره به حضور میدانی مسئولان در شهرستان خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه نیز در طول این مدت چندین بار از وضعیت شهرستان بازدید کرده و علاوه بر بررسی شرایط مرزی، با حضور در بازار و دیدار با اقشار مختلف مردم از نزدیک در جریان مسائل و نیازهای آنان قرار گرفته است.