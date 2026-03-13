۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

امروز تنگه هرمز به مثابه تنگه اُحد است 

تربت حیدریه- نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تنگه هرمز به مثابه تنگه اُحد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه ظهر جمعه در مراسم پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح، متجاوزان را عاصی کرده و امروز تنگه هرمز به مثابه تنگه ٱحد است که با انسداد آن شاهد فروپاشی نظام لیبرالی خواهیم بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: صهیونیست‌ها در چند سال اخیر چشم باز کردند و دیدند که نه تنها طرح نیل تا فرات محقق نشده، بلکه در جغرافیای خود محبوس شدند و از سال ۱۴۰۱ وقتی اهداف خود را بی‌نتیجه دیدند، چهره زشت و وحشتناک خود را نشان دادند و نابودی جبهه مقاومت و تسخیر ایران و تجزیه آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: بعد از شکست حمله نظامی در جنگ ۱۲ روزه، به اغتشاشات و درگیری‌های مسلحانه داخلی روی آوردند، در عین حال اتفاقات دیماه یک اغتشاش نبود، بلکه یک کودتا بود، کودتا یعنی برنامه‌ریزی دشمن خارجی با استفاده از عوامل درونی که متنفذ دارای عده هستند، در عین حال صهیونیست‌ها نیروهای مسلح خود را با چراغ سبز عده‌ای در داخل، به کشور فرستادند، اما با رشادت نیروهای مسلح، اعم از بسیج، سپاه و پلیس شکست خوردند و صبر آنها به پایان رسید.

