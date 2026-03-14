به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی‌فر اظهار کرد: دولت جمهوری ترکمنستان در راستای روابط حسنه دیپلماتیک و به منظور حمایت از کودکان ایرانی جنگ‌زده تجاوز اخیر دشمن به خاک کشور، اقدام به ارسال چهار تریلی دارو و دیگر اقلام بشردوستانه کرده است که این اقلام تا ساعتی دیگر وارد مشهد خواهد شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه شمال‌شرق کشور ادامه داد: وزیر امور خارجه ترکمنستان، سفرای دو کشور و مقامات محلی در مرز باجگیران این اقلام را به طرف ایرانی دادند و محموله بشردوستانه با مشایعت سفیر ترکمنستان در ایران، آقای «الیاس پایکوف»، در حال عزیمت به مشهد است تا تحویل جمیت هلال‌احمر خراسان رضوی شود.

گفتنی است؛ مراسم استقبال از پویش همبستگی و همدلی ملت و کشور ترکمنستان با کودکان ایران در ماه رمضان، امروز و هم‌زمان با ورود کمک‌های بشردوستانه به مشهد برگزار خواهد شد.