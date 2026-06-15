به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازارهای مالی جهان در واکنش به اعلام توافق اولیه میان ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های نظامی در خاورمیانه، موجی از رشد را تجربه کردند و همزمان قیمت نفت بخشی از افزایش ناشی از ریسک‌های جنگ را از دست داد.

این تحولات پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران خبر داد و اعلام کرد اسناد نهایی این توافق در حال تکمیل است. انتشار این خبر نگرانی‌ها درباره ادامه درگیری‌ها، اختلال در صادرات انرژی و احتمال بسته شدن تنگه هرمز را تا حد زیادی کاهش داد.

در میان بازارهای آسیایی، شاخص «کوسپی» کره جنوبی بیشترین واکنش را نشان داد و با رشد بیش از ۸ درصدی بهترین عملکرد را در میان بورس‌های بزرگ جهان ثبت کرد. کارشناسان معتقدند اقتصادهای صادرات‌محور شرق آسیا بیشترین آسیب را از اختلال در مسیرهای تجاری و انرژی متحمل می‌شوند و به همین دلیل کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک به سرعت در بازار سهام این کشورها منعکس شده است.

همزمان شاخص «نیکی ۲۲۵» ژاپن نیز حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش یافت و به سطوح بالاتری نزدیک شد. شاخص «تایکس» تایوان ۲.۴ درصد رشد کرد و بورس استرالیا نیز با افزایش حدود ۲ درصدی معاملات خود را به پایان رساند. در هنگ‌کنگ نیز شاخص «هنگ‌سنگ» بیش از یک درصد افزایش یافت و بازار سهام چین حدود ۱.۵ درصد رشد را تجربه کرد.

بازارهای آمریکا نیز به سرعت به این خبر واکنش نشان دادند. شاخص S&P500 با رشد ۱.۸ درصدی بهترین عملکرد روزانه خود از ماه آوریل را ثبت کرد و به سه روز افت متوالی پایان داد. شاخص داوجونز حدود ۱.۹ درصد افزایش یافت و شاخص نزدک نیز با رشد ۲.۵ درصدی همراه شد.

تحلیلگران معتقدند کاهش ریسک‌های جنگ و احتمال افت قیمت انرژی می‌تواند چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را بهبود دهد و فشارهای تورمی را کاهش دهد؛ عاملی که از بازارهای سهام حمایت می‌کند.

در همین حال قیمت نفت روندی کاهشی را در پیش گرفت. نفت برنت که در روزهای اوج تنش به محدوده ۹۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده بود، با افت بیش از ۴ تا ۵ درصدی به محدوده ۸۳ تا ۸۵ دلار بازگشت.

فعالان بازار انرژی کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را مهم‌ترین عامل افت قیمت‌ها می‌دانند. این گذرگاه راهبردی حدود یک‌پنجم تجارت انرژی جهان را در خود جای داده و هرگونه اختلال در آن می‌تواند شوک بزرگی به بازار جهانی نفت وارد کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند پایداری روند مثبت بازارها به نهایی شدن توافق و اجرای تعهدات طرفین بستگی دارد. در صورت تثبیت شرایط جدید، بخشی از سرمایه‌هایی که طی هفته‌های اخیر به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده بودند ممکن است دوباره به بازارهای سهام بازگردند.