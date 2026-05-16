به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک پست، رالی صعودی بازار سهام آمریکا در معاملات روز جمعه متوقف شد و سرمایهگذاران تحت تأثیر افزایش بازده اوراق خزانهداری، رشد دوباره قیمت نفت و تشدید نگرانیهای ژئوپلیتیک، اقدام به فروش سهام کردند.
در پی این تحولات، شاخص میانگین صنعتی داوجونز بیش از ۵۰۰ واحد کاهش یافت. همچنین شاخص اساندپی ۵۰۰ بیش از یک درصد افت کرد و نزدک کامپوزیت نیز حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که تا حد زیادی ناشی از فروش گسترده سهام شرکتهای فناوری بود؛ شرکتهایی که در هفتههای اخیر نقش اصلی در ثبت رکوردهای جدید بازار ایفا کرده بودند.
فشار فروش زمانی تشدید شد که بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله آمریکا از مرز ۵.۱ درصد عبور کرد و به نزدیکی بالاترین سطح خود در حدود دو دهه گذشته رسید. این موضوع نگرانی سرمایهگذارانی را که پیشتر نیز نسبت به تورم و تنشهای ژئوپلیتیک نگران بودند، افزایش داد.
در همین حال، قیمت نفت نیز پس از هشدار دونالد ترامپ درباره کاهش صبر آمریکا در قبال ایران افزایش یافت. این هشدار نگرانیها درباره تشدید تنشها در خاورمیانه و احتمال اختلال در تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت در جهان، را تقویت کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت وستتگزاس اینترمدیت از مرز ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد و بهای نفت برنت نیز به بیش از ۱۰۸ دلار رسید.
درک رایسفیلد، بنیانگذار و رئیس پیشین مارکتواچ، در گفتوگو با نیویورک پست اظهار کرد: مجموعهای از عوامل بهطور همزمان بر بازار فشار وارد کرده و احتمالاً بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به نگهداری موقعیتهای خود در آستانه تعطیلات آخر هفته مردد شدهاند.
وی افزود به نظر میرسد هرگونه اقدام احتمالی آمریکا علیه ایران دستکم تا پایان دیدار ترامپ با رئیسجمهور چین به تعویق افتاده است و همین موضوع باعث شده معاملهگران درباره احتمال ازسرگیری حملات هوایی آمریکا گمانهزنی کنند.
به گفته رایسفیلد، برخی سرمایهگذاران امیدوار بودند گفتوگوهای ترامپ و شی جینپینگ به کاهش تنشها یا بازگشایی تنگه هرمز منجر شود؛ زیرا بستهماندن این مسیر میتواند جریان نفت، گاز و سایر کالاهای حیاتی را مختل کرده و به افزایش قیمتها در سطح جهانی منجر شود.
در کنار این عوامل، افزایش هزینه استقراض نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به بیش از ۴.۵ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله به بالای ۵ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون کمتر مشاهده شده است.
رایسفیلد در این باره گفت: افزایش هزینه پول باعث گرانتر شدن نگهداری داراییها میشود و این موضوع میتواند قیمتها را تحت فشار قرار دهد.
در معاملات روز جمعه، سهام شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان نیمههادی بیشترین افت را تجربه کردند. سهام اینتل حدود ۵ درصد، ایامدی ۳ درصد، مایکرون ۴ درصد و انویدیا حدود ۲ درصد کاهش یافت. همچنین سهام شرکت سربراس سیستمز که روز قبل در نخستین روز عرضه خود در نزدک رشد قابل توجهی داشت، حدود ۴ درصد افت کرد.
سهام شرکتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز همزمان با سقوط قیمت بیتکوین به زیر ۸۰ هزار دلار با کاهش قابل توجهی روبهرو شد؛ بهطوری که سهام کوینبیس ۸ درصد و استراتژی ۶ درصد افت کرد. این روند در حالی رخ داد که انتشار دادههای تورمی بالاتر از انتظار در اوایل هفته، انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر داده است.
در میان شرکتهای بزرگ، مایکروسافت یکی از معدود نمادهای مثبت بازار بود و پس از اعلام بیل اکمن، مدیر صندوق پوشش ریسک پرشینگ اسکوئر، مبنی بر خرید سهام این شرکت، حدود ۴ درصد رشد کرد.
با وجود این، فضای کلی بازار سهام آمریکا همچنان محتاطانه ارزیابی میشود؛ زیرا سرمایهگذاران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بازار میتواند همزمان با افزایش بازده اوراق، رشد قیمت انرژی و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود باقی بماند یا خیر.
نظر شما