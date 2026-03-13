همدلی علمی رمز تداوم مسیر پژوهش در دوران دشوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری اینوزارتخانه با صدور پیامی اعلام کرد:در شرایطی که کشور با چالشها و محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع علمی و ارتباطات بینالمللی روبهرو است، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی تاکید کرده است: پایداری و تلاشهای پژوهشگران علوم پزشکی ایران میتواند همچنان چراغ پژوهش را روشن نگه دارد و پیشرفتهای ارزشمند در این مسیر را رقم بزند.
متن این پیام به شرح زیر است:
هوالعلیم
در روزهایی که کشور با شرایطی دشوار و محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع علمی و ارتباطات بینالمللی مواجه است، تلاش و پایداری پژوهشگران علوم پزشکی بیش از هر زمان دیگری ارزشمند و الهامبخش است.
بیتردید مسیر علم همواره در بستر آرامش پیش نرفته و در بسیاری از مقاطع تاریخی، پیشرفتهای ماندگار علمی در دل همین شرایط پیچیده و محدودیتها شکل گرفته است.
امروز نیز جامعه پژوهشی علوم پزشکی ایران با تکیه بر دانش، تعهد حرفهای و حس مسئولیت نسبت به سلامت مردم، میتواند همچنان چراغ پژوهش را روشن نگه دارد. حتی در شرایطی که دسترسی به برخی منابع و ابزارهای علمی محدود شده است، اندیشهورزی علمی، تحلیل دادههای موجود، ثبت و مستندسازی تجربههای بالینی و طراحی ایدههای نو برای آینده میتواند زمینهساز پیشرفتهای ارزشمند در سالهای پیش رو باشد.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ روحیه همکاری، همدلی علمی و باور به تداوم مسیر پژوهش است. تاریخ علم نشان داده است که پشتکار پژوهشگران در دورانهای دشوار، نهتنها متوقف نشده بلکه در بسیاری موارد به دستاوردهایی انجامیده که آثار آن سالها بعد آشکار شده است.
بدون تردید تلاشهای شما پژوهشگران گرانقدر، سرمایهای ماندگار برای نظام سلامت و آینده علم در کشور خواهد بود. امید است با همدلی و پایداری جامعه علمی، این دوره نیز با سربلندی پشت سر گذاشته شود و مسیر پژوهش و نوآوری با قوت ادامه یابد
